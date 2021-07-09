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Тело участницы Олимпиады обнаружили в Москве через четыре дня после смерти

Lenta.ru
58 минут назад
Сотрудники полиции обнаружили тело легкоатлетки Галины Костенко, участницы Олимпиады-1964, в ее московской квартире. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Тело участницы Олимпиады нашли в Москве через четыре дня после смерти
Фото: РИА НовостиРИА Новости
К правоохранителям обратились жильцы одного из домов на Новозаводской улице. Им показалось подозрительным, что соседка несколько дней не появлялась на улице и не отвечала на телефон и звонки в дверь. Оперативники проникли в квартиру, где обнаружили тело 82-летней спортсменки.
Экспертиза установила, что Костенко умерла четыре дня назад. Предварительная причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность.
Галина Костенко — мастер спорта СССР международного класса по прыжкам в высоту. Помимо участия в Играх-1964, легкоатлетка дважды выигрывала чемпионат страны. После окончания карьеры Костенко работала преподавателем кафедры физического воспитания и спорта в МГУ имени М. В. Ломоносова.
Общество,МГУ,
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