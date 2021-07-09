Тело участницы Олимпиады нашли в Москве через четыре дня после смерти

К правоохранителям обратились жильцы одного из домов на Новозаводской улице. Им показалось подозрительным, что соседка несколько дней не появлялась на улице и не отвечала на телефон и звонки в дверь. Оперативники проникли в квартиру, где обнаружили тело 82-летней спортсменки.