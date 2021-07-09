Невакцинированные туристы, которые приезжают в Краснодарский край с 1 августа, должны будут иметь при себе отрицательный ПЦР-тест. Однако в течение трех дней со дня заселения им нужно поставить вакцину от коронавируса. К такому решению пришли местные власти вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой.
«С 1 августа можно будет приехать на курорты края с отрицательным ПЦР-тестом. Но отдыхающие должны будут привиться в течение трех дней со дня заселения», — цитирует краснодарского губернатора Вениамина Кондратьева РБК.
Ранее эту меру анонсировала сама Голикова. Она напомнила, что россияне с прививкой должны будут по приезду предоставить соответствующий сертификат. Если у туриста отвод от вакцинации, он должен будет сделать ПЦР-тест.