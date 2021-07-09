Пока вы спали: Россияне уносят доллары из банков

Фото: Рамблер Рамблер

ВКонтакте, Одноклассники. Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook

Видео дня

Россияне уносят доллары из банков

Снижение процентных ставок на долларовые депозиты усилило отток валюты со счетов россиян. По данным Центробанка на 1 мая, общий объем валютных депозитов россиян составлял 6,7 трлн рублей. При этом объем срочных вкладов в долларах за этот период сократился на 187 млрд рублей, или на 4,2%, до 4,25 трлн, пишут «Известия».

Эксперты отмечают, что, с учетом тренда на падения ставок и перевода россиянами денег в другие финансовые инструменты, объем валютных срочных депозитов в России в этом году может сократиться на 600–700 млрд рублей.

Россиян предупредили о риске отъема квартир

Илья Торосов. Практика продажи единственного жилья должников может привести к появлению в России новых схем по отъему квадратных метров. Например, при помощи долговых расписок, которые можно заставить подписать силой, заявил «Известиям» замглавы Минэкономразвития

По его словам, в Минэкономразвития выступают против бесконтрольного отъема жилья и разрабатывают законопроект, четко определяющий, какое жилье считается роскошным и в каких случаях его можно изъять. Доработку ускорил первый прецедент, когда с торгов была продана пятикомнатная квартира екатеринбуржца, задолжавшего кредиторам более 20 млн рублей.

В Белоруссии «зачистили» СМИ

Белорусские силовики провели 8 июля обыски в реакции старейшей газеты «Наша нива», ее главред Егор Мартинович был задержан, а сайт заблокирован. Также прошли обыски в региональных изданиях: «Брестская газета», Intex-Press и в редакции портала orsha.eu. Об этом пишет «Независимая газета».

Эксперты отмечают, что «зачистка» информационного поля в Белоруссии может быть связана с планируемым представлением на рассмотрение президента страны Александра Лукашенко нового проекта Конституции, а также проведением референдума по основному закону страны.

Минэкономики улучшило макропрогноз

Минэкономики в преддверии нового бюджетного цикла улучшило маркоэкономический прогноз. Ведомство ожидает по итогам 2021 года полной компенсации падения ВВП, а его рост в 2022 году прогнозируется до 3,8%, пишет «Коммерсант».

Также ведомство ждет существенного укрепления рубля в 2022 году, до среднегодового 70,2 руб./$ с возвратом к 72,8 руб./$ к 2024 году. Инфляция по итогам этого года ожидается на уровне 5%. Рост инвестиций Минэкономики прогнозируется в 2022 году на уровне выше 5% год к году, рост реальных зарплат - на 2,4–2,5% в год.

ЕС и Россия обсудят взаимное признание вакцинации

Посол ЕС в России Маркус Эдерер предложил российскому Минздраву начать процесс взаимного признания вакцин от коронавируса и согласовать единый сертификат, который позволит привитым россиянам посещать Европу без карантинных мероприятий. Об этом пишет «Взгляд».