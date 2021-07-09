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Сгоревший от COVID основатель торговой сети "Купец" ждал зарубежную вакцину

Уралинформбюро
2 часа назад
В Екатеринбурге в возрасте 50 лет скончался сооснователь сети продуктовых магазинов "Купец" Олег Хан. Об этом "Уралинформбюро" сообщил информированный источник.
Основатель сети "Купец" умер от COVID-19
Фото: страница Олега Хана в Facebookстраница Олега Хана в Facebook
Ранее предприниматель рассказал о том, что заразился коронавирусом. Фото из стационара в кислородной маске он выложил на личной странице в Facebook. Под фотографией была надпись: "Вот и до меня добралась зараза".
"Не прививался, думал импортную [вакцину] дождусь. Надо было прививаться", - написал он одному из комментаторов в ответ на вопрос о том, успел ли сделать прививку.
Ниже он посоветовал знакомому: "Дима, вакцинируйся! Это трэш! Вся больница забита".
Олег Хан предполагал, что заразился именно индийским вариантом вируса, который способен быстрее заражать большее количество людей и частично "пробивает" иммунитет после вакцинации.
Несколько месяцев назад из-за COVID-19 оборвалась жизнь правозащитницы Анны Пастуховой.
"Купец" - одна из успешных торговых сетей на Среднем Урале в конце 1990-х - 2000-х. В частности, крупнейший магазин с вывеской "Купец" находился в "Гринвиче". В 2011 году основатели сети из-за сложной финансовой ситуации продали 40 точек челябинскому бизнесмену Олегу Колесникову. Впоследствии магазины сети исчезли с рынка.
Общество,Анна Пастухова,Олег Колесников,Екатеринбург,
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