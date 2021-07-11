Кому могут отказать в материнском капитале

"Отсутствие прав на материнский капитал — это банальное отсутствие родных или усыновленных детей. При этом нужно помнить, что в случае развода родителей право на материнский капитал имеет тот из супругов, с кем остается ребенок. Это целевая помощь для улучшения условий содержания ребенка, поэтому и принадлежать он будет тому родителю, с кем ребенок и останется. При этом стоит обратить внимание, что сертификат — неделимое при разводе имущество", — отметил он.
"Также при повторном обращении за материнским капиталом, если он уже был использован, заявление будет отклонено — право на использование данного вида государственной поддержки дается только один раз", — заключил он.