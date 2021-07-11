Кому могут отказать в материнском капитале

Прекращение прав на поддержку может наступить в случае умышленных преступлений родителя против своего ребенка, относящихся к преступлениям против личности. Это дает право суду лишить родителя/родителей права на использование денежных средств по программе, добавил юрист. То же касается лишения родительских прав в отношении ребенка, на которого полагался сертификат, а также отмены усыновления.