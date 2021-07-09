Рекомендацию по поводу воздержания от интимной близости после прививки высказал заместитель главы министерства здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер."Секс — это очень энергозатратное занятие, поэтому мы предупреждаем людей, которые вакцинировались, что повышенные нагрузки, в том числе и секс, не рекомендованы".По поводу времени воздержания замглавы ведомства информации не дал. Стоит отметить, что в центре Гамалеи с ним согласились. Физические нагрузки позволительны, но не должны доводить до изнеможения.