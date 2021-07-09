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Саратовские медики запретили на видео интимную близость после вакцинации

Александр Кузьмин
1 час назад
Рекомендацию по поводу воздержания от интимной близости после прививки высказал заместитель главы министерства здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер.
"Секс — это очень энергозатратное занятие, поэтому мы предупреждаем людей, которые вакцинировались, что повышенные нагрузки, в том числе и секс, не рекомендованы".
По поводу времени воздержания замглавы ведомства информации не дал. Стоит отметить, что в центре Гамалеи с ним согласились. Физические нагрузки позволительны, но не должны доводить до изнеможения.
Общество,Видео,Саратовская Область,
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