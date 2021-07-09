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Появилось видео изгнания из автобуса девушки в маске

Александр Кузьмин
19 минут назад
Пассажиры автобуса без масок выгнали из автобуса девушку с ребёнок, которая предъявляла претензии не носящим маски пассажирам и водителю. Видео публикует издание Lenta.ru
На кадрах, снятых самой пострадавшей можно увидеть, как девушка сначала спрашивает у водителя почему тот не носит маску. Шофёр быстро нацепляет защитное средство. Затем пассажирка начинает ругаться с остальными людьми, находящимися в автобусе.
После долгой перепалки девушку в маске попросили покинуть салон. Не желая продолжать ругаться, она со своим сыном покинули салон автобуса.
Общество,Видео,Lenta.ru,
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