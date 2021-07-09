Пассажиры автобуса без масок выгнали из автобуса девушку с ребёнок, которая предъявляла претензии не носящим маски пассажирам и водителю. Видео публикует издание Lenta.ru

На кадрах, снятых самой пострадавшей можно увидеть, как девушка сначала спрашивает у водителя почему тот не носит маску. Шофёр быстро нацепляет защитное средство. Затем пассажирка начинает ругаться с остальными людьми, находящимися в автобусе.