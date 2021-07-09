85-летняя женщина ищет нового любовника в Tinder

85-летняя женщина из Нью-Йорка США , рассказала о поисках новой любви и страсти молодых мужчин. Об этом сообщает The Sun.

Фото: страница Хэтти Ретроудж в Facebook страница Хэтти Ретроудж в Facebook

После развода с мужем в 1984 году Хэтти Ретроудж (Hattie Retroage) дала себе слово встречаться только с молодыми мужчинами. Недавно она ушла от 39-летнего любовника и теперь находится в поисках нового избранника.

«Теперь я снова могу ходить на свидания и заниматься любовью!» — говорит она.

Несмотря на почтенный возраст, Ретроудж освоила мобильные технологии. Одно время она ходила на три Tinder-свидания в неделю и утверждает, что ни разу не встречала мужчины, который не хотел бы с ней переспать.

Недавно аккаунт Ретроудж в Tinder заблокировали, поэтому ей пришлось перейти на сервис Bumble.

«Вчера утром мне позвонил парень из Израиля и сказал, что влюбился. Это так мило!» — рассказала она о последних успехах.

Ретроудж работает над автобиографической книгой «Хроники "хищницы"» и надеется, что ее опыт поможет другим пожилым женщинам вступать в отношения с молодыми людьми.