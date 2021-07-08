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Чартеры в Египет вернулись: что будет с ценами

Анна Безрукова
1 час назад
Цены на пакетные туры в Египет после запуска чартеров на курорты упадут на 30-40% в сравнении с тем, что предлагается в настоящее время. Об этом РИА Новости сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.
Чартеры в Египет вернулись: что будет с ценами
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Рейсы в Египет туркомпании смогут поставить быстро, займет от нескольких дней до недели, в зависимости от количества разрешенных рейсов. Ожидаем решение от оперштаба. После запуска чартеров цена пакетных туров упадет на 30-40% в сравнении с тем, что предлагается в настоящее время. Чартеры, очевидно, будут ставить на наиболее популярные курорты — в Шарм-эш-Шейх и Хургаду", — отметил Игнатьев.
Кроме этого, глава союза добавил, что "турбизнес ожидал этого решения на протяжении пяти лет, Египет пользуется у россиян большой популярностью. В 2014 году, до остановки чартеров, в государстве побывали 2,8 миллиона русских туристов. Это направление станет еще более популярным ближе к осени ".
Напомним, регулярные рейсы из России в Каир возобновили в апреле 2018 года после перерыва с ноября 2015 года вследствие крушения российского самолета над Синайским полуостровом. Египетские курорты при этом были закрытыми для рейсов из России. В апреле в пресс-службе президента Египта сообщили, что Каир и Москва пришли к договоренности о полном возобновлении авиасообщения.
Также недавно исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что уровень спроса на путевки в Египет у россиян будет очень большим.
Общество,Майя Ломидзе,Ассоциация туроператоров России,Египет,
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