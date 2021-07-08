Чартеры в Египет вернулись: что будет с ценами

Кроме этого, глава союза добавил, что "турбизнес ожидал этого решения на протяжении пяти лет, Египет пользуется у россиян большой популярностью. В 2014 году, до остановки чартеров, в государстве побывали 2,8 миллиона русских туристов. Это направление станет еще более популярным ближе к осени ".

Напомним, регулярные рейсы из России в Каир возобновили в апреле 2018 года после перерыва с ноября 2015 года вследствие крушения российского самолета над Синайским полуостровом. Египетские курорты при этом были закрытыми для рейсов из России. В апреле в пресс-службе президента Египта сообщили, что Каир и Москва пришли к договоренности о полном возобновлении авиасообщения.