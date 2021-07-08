ВОЗ начала отслеживать "российский" штамм COVID

ВОЗ
включила российский штамм COVID-19 в список для отслеживания. Мутация AT.1 впервые была обнаружена в нашей стране в январе 2021 года.
Пока этот вариант не имеет собственного обозначения буквой греческого алфавита — такую маркировку получают лишь штаммы, внесённые ВОЗ в списки представляющих интерес и вызывающих опасения.
В первую группу попадают штаммы, заражения которыми регистрируются всё чаще и в новых регионах, при этом имеется прогноз или подтверждённые данные о способности их мутаций влиять на свойства коронавируса. Сейчас в неё входят четыре штамма – «эта», «йота», «каппа» и «лямбда».
В список вызывающих опасение ВОЗ относит наиболее опасные варианты COVID-19 из первой группы, мутации которых увеличили способность коронавируса передаваться от человека к человеку и изменили его эпидемиологию. На сегодня это четыре штамма COVID-19: «альфа», «бета», «гамма» и «дельта».