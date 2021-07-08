ВОЗ начала отслеживать "российский" штамм COVID

ВОЗ включила российский штамм COVID-19 в список для отслеживания. Мутация AT.1 впервые была обнаружена в нашей стране в январе 2021 года.

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Пока этот вариант не имеет собственного обозначения буквой греческого алфавита — такую маркировку получают лишь штаммы, внесённые ВОЗ в списки представляющих интерес и вызывающих опасения.

В первую группу попадают штаммы, заражения которыми регистрируются всё чаще и в новых регионах, при этом имеется прогноз или подтверждённые данные о способности их мутаций влиять на свойства коронавируса. Сейчас в неё входят четыре штамма – «эта», «йота», «каппа» и «лямбда».