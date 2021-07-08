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Враждующие принцы Гарри и Уильям наладили отношения

Lenta.ru
27 минут назад
Поездка в Великобританию на открытие памятника принцессе Диане помогла принцу Гарри наладить отношения со своим братом принцем Уильямом. Об этом сообщает журнал Us Weekly.
Принцы Гарри и Уильям наладили отношения
Фото: ReutersReuters
Принцы встретились перед церемонией и провели утро, перебирая памятные вещицы и записки от матери. «Они совершенно точно перевернули страницу в своих отношениях и начали процесс исцеления, — утверждает источник издания. — Их окружение в восторге от того, как близки они были в день открытия статуи».
Того же мнения придерживается другой источник, цитируемый Us Weekly. «Не секрет, что в прошлом году Гарри и Меган объявили войну королевской семье, — сказал он. — Пока прощено не все, но после скандалов из-за их интервью — о которых они, кстати, не сожалеют, — Гарри и Меган изо всех сил стараются поддерживать хорошие отношения с королевой».
Третий источник журнала рассказал, что супруга Уильяма Кейт Миддлтон также пыталась помириться с женой Гарри Меган Маркл.
«Кейт гораздо чаще общается с Меган после того, как у той родилась дочь, — утверждает он. — Она шлет ей записки и подарки, пытается наладить отношения».
Братья поссорились, когда принц Гарри и его жена Меган Маркл отказались от полномочий старших членов королевской семьи. Автор книг о британской королевской семье Кэти Николл утверждает, что после мартовского интервью Опре Уинфри раскол между Гарри и Уильямом лишь усилился.
Принц Гарри и принц Уильям торжественно открыли памятник своей матери принцессе Диане в четверг, 1 июля, в саду Кенсингтонского дворца. Через несколько часов после церемонии Гарри вылетел в США.
Общество,принц Уильям,Кейт Миддлтон,Соединенное Королевство,
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