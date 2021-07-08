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"Курапачи": Жители Сочи и Анапы придумали для туристов обидные прозвища

Алиса Селезнёва
49 минут назад
Жители Сочи и Анапы дают туристам обидные прозвища, осуждая в том числе и тех, кто пытается экономить на отдыхе. Об этом в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен» рассказал один из местных жителей.
"Курапачи": Жители Сочи и Анапы придумали для туристов обидные прозвища
Фото: ТАССТАСС
Он отметил, что вырос в пригороде Анапы, но совершенно не разделяет отношение местных жителей к туристам, которые их, по сути, кормят.
«Когда я первый раз услышал слово «курапачи», произнесенное в отношении к приезжим туристам, я не понимал, откуда и почему это повелось. Более «продвинутые» сверстники пытались мне объяснить, что туристы вроде куропаток, перелетают с места на место, шумят, вот поэтому их так и называют», - рассказал житель Анапы.
По его словам, обидные прозвища приезжающим на отдых дают и в курортном Сочи. Так, «бздыхом» называют туристов, которые высказывают свое неудовольствие антисанитарией или пробками в городе, а «дошираками» - тех, кто экономит, снимая дешевое жилье и покупает еду в магазинах, вместо того, чтобы приносить доход владельцам кафе и продавцам на пляжах
«Вы видели, что происходит в Сочи и в Адлере в самый разгар сезона? Постоянные пробки, огромное количество отдыхающих, отсутствие сервиса, антисанитария, отсутствие удобного городского транспорта, ушлые таксисты. Неудивительно, что некоторым туристам может не нравиться такой отдых. Сочи - это не Турция и не Египет», - констатировал он.
Ранее российские власти на фоне роста заболеваемости коронавирусом в Турции приостановили с ней авиасообщение, оставив два регулярных рейса в неделю. После чего в Сочи хлынул поток туристов. На майские праздники загруженность курорта местами доходила до 90-100%. После того, как было объявлено о возобновлении авиасообщения России с Турцией, возник ажиотажный спрос на туры в эту страну.
Общество,Анапа,Сочи,
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