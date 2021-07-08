Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова считает , что бабушкам, ухаживающим за детьми в семье, надо снизить возраст выхода на пенсию и сохранить трудовой стаж. Об этом сообщает РИА Новости.

Нужно добиваться рассмотрения возможности снижения бабушке, ухаживающей за ребёнком в семье, возраста выхода на пенсию и сохранения трудового стажа одновременно, — цитирует её агентство.

Он также призвала разработать программу пенсионных декретных.

С таким призывом Кузнецовa выступила в ходе стратегической сессии по предложениям по поддержке материнства и детства в народную программу «Eдиной России» . Oмбудсмен добавила, что в стране нужно разработать программу пенсионных декретных.

Для повышения благополучия российских семей нужно расширить программу маткапитала и увеличить пособия по уходу за детьми, а также принять единый закон о льготах для многодетных. Об этом заявила уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова.

По словам Кузнецовой, для этого в первую очередь важно поддержать многодетных, чтобы рождение каждого последующего ребёнка не снижало доходы семьи. В частности, необходимо увеличить размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до полутора лет с 40 до 100 процентов от зарплаты и период ухода за ребёнком до трёх лет. Также нужно принять единый закон о льготах для многодетных семей, чтобы уравнять размер пособий в разных регионах, отметила омбудсмен.

«Нужно принимать закон о многодетных семьях, в котором такая семья будет иметь гарантии, думать о расширении материнского капитала. Важно предусмотреть налоговые льготы для организаций, которые помогают молодой семье решить жилищную проблему», — сказала Кузнецова. Её цитирует пресс-служба «Единой России».

Президент РФ Владимир Путин на предвыборном съезде партии «Единая Россия» предложил ввести льготы семьям с двумя и более детьми при смене жилья. В частности, глава государства видит смысл в том, чтобы освободить их от подоходного налога при продаже квартиры в случае скорой покупки новой.

Трансляцию съезда в субботу, 19 июня, ведёт телеканал «Россия 24».

Бывает так, что семья приобрела жильё, а вскоре в семье произошло прибавление, пополнение, родился ещё ребенок. И квартира становится уже слишком мала для этой семьи, — отметил Путин в ходе своего выступления на съезде.

Глава государства пояснил, что при продаже жилья, находящегося в собственности менее пяти лет, уплачивается подоходный налог. Такая сумма для многодетной семьи, по словам Путина, может быть существенной. В частности, именно её может не хватить для того, чтобы эта семья при рождении детей в будущем смогла быстрее купить новую квартиру.

Предлагаю освободить от уплаты налога на доход от продажи жилой недвижимости семьи с двумя и более детьми, если в течение календарного года они направляют полученные средства на покупку нового жилья, — заключил по этому вопросу Путин.

Многодетные семьи смогут направить субсидию в 450 тысяч рублей на погашение ипотечных кредитов, взятых не только на покупку, но и на строительство жилья. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин , сообщается на сайте кабмина.

«Многодетные семьи (где третий ребёнок и последующие дети родились после 1 января 2019 года. — Прим. ред.) смогут получить компенсацию для погашения ипотеки на строительство жилья. Решение коснётся даже тех, кто оформил кредит до введения новых норм», — говорится в сообщении.

Программа поддержки многодетных семей, по которой они могут получить выплату в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотеки, действует в стране уже два года. Деньги идут на выплату основного долга, а если он меньше 450 тыс. рублей, оставшейся частью суммы разрешат покрыть проценты.

Раньше компенсацию можно было получить для погашения ипотеки на покупку квартиры, готового частного дома или участка под его строительство. Подписанным постановлением в рамках принятого в апреле закона возможности использования этой выплаты расширяются.