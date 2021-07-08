«Ты не стесняйся этих слез»: Путин подбодрил расплакавшегося от волнения школьника

Президент России Владимир Путин поддержал финалиста конкурса «Большая перемена» 11-летнего Даниила, который не смог сдержать слез во время видеоконференции с главой государства. Об этом пишет ТАСС

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В ходе выступления мальчик расчувствовался, когда говорил о поддержке своей семьи и друзей во время работы над конкурсным проектом.

«То, что ты так переживаешь, с такой душой сейчас говоришь о том, что ты делаешь, подчеркивает лишний раз твое доброе отношение к твоим близким. Это очень хорошо, ты не стесняйся этих слез, не надо стесняться. Все хорошо», - подчеркнул Владимир Путин.

После слов главы государства школьник собрался и рассказал о своем проекте «Школа аристократа», который предусматривает раздельное обучение мальчиков и девочек и их встречи только на время общих занятий и в столовой. Комментируя проект, президент России призвал школьника обратить внимание на то, что специалисты видят много плюсов в совместном обучении детей.