«Ты не стесняйся этих слез»: Путин подбодрил расплакавшегося от волнения школьника

Президент России Владимир Путин
поддержал финалиста конкурса «Большая перемена» 11-летнего Даниила, который не смог сдержать слез во время видеоконференции с главой государства. Об этом пишет ТАСС
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В ходе выступления мальчик расчувствовался, когда говорил о поддержке своей семьи и друзей во время работы над конкурсным проектом.
«То, что ты так переживаешь, с такой душой сейчас говоришь о том, что ты делаешь, подчеркивает лишний раз твое доброе отношение к твоим близким. Это очень хорошо, ты не стесняйся этих слез, не надо стесняться. Все хорошо», - подчеркнул Владимир Путин.
После слов главы государства школьник собрался и рассказал о своем проекте «Школа аристократа», который предусматривает раздельное обучение мальчиков и девочек и их встречи только на время общих занятий и в столовой. Комментируя проект, президент России призвал школьника обратить внимание на то, что специалисты видят много плюсов в совместном обучении детей.
В прошлом году в ходе общения с финалистами конкурса «Большая перемена» президент России заявил, что его необходимо сделать ежегодным, чтобы те школьники, которые «не попали в число победителей, смогли вновь попробовать свои силы в будущем». В 2020 году в отборочный этап конкурса прошли более миллиона школьников. Участие в «Большой перемене» дает дополнительные баллы при поступлении, а 300 победителей получают по миллиону рублей для оплаты обучения в любом вузе страны.