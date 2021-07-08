Минус Петербург: Эксперты о последствиях глобального потепления

Изменение климата уже привело к резкому увеличению погодных аномалий как в мире, так и в России , а таянье льдов грозит подъемом мирового океана и затоплением ряда регионов. Как на Россию повлияет изменение климата, разбирался «Царьград»

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Ранее синоптики предупредили, что в этом году июлю в Центральной России будет сопутствовать засуха, которая в среднем бывает не чаще одного раза в 9–10 лет. А вот на Крым Краснодарский край обрушились ливни и шквалистый ветер.

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5 июля власти Сочи попросили горожан и туристов подготовить документы и вещи для возможной эвакуации, однако она не понадобилась. В результате удара стихии оказались подтоплены ряд отелей и гостиниц, сломаны ветром деревья, размыта федеральная трасса Джубга-Сочи, унесены в море лодки. В июне из-за сильных ливней в Крыму были подтоплены Керчь и Ялта. В результате наводнения были разрушены дома, нарушена подача электроэнергии и водоснабжения.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что из-за глобального потепления в российских регионах «все чаще возникают опасные явления, которых или не было, или они были крайне редки».

«За последние 25 лет, по данным Росгидромета – это самые официальные данные, которые только могут быть, вдвое увеличилось количество этих опасных явлений. Не на 5, не на 10 процентов – вдвое! ( ) Нормальная, средняя, обычная с климатической точки зрения погода устанавливается все реже. А вот повторяемость экстремальных событий – все чаще», - подчеркнул он.

Эксперты также отмечают, что уже есть тенденция к смещению климатических сезонов: долгая зима, почти отсутствующая весна, теплое, а подчас экстремально жаркое лето. При этом тают льды Арктики и на 3,2-3,4 мм в год повышается уровень Мирового океана. Если он резко вырастет, то современная цивилизация лишится ряда территорий.

В частности, под воду уйдет Голландия, три четверти Японии, часть Англии, Дании, Норвегии, Греции, Восточного побережья США, севера Канады, а также ряд южных островов.