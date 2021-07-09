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Супруга Петра Мамонова сообщила последние новости о здоровье мужа

News.ruиещё 6
2 часа назад
Супруга советского и российского музыканта и актёра Петра МамоноваОльга Мамонова — в беседе с NEWS.ru сообщила последние новости о здоровье мужа. По её словам, артист до сих пор в крайне тяжёлом состоянии и находится на искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).
"Состояние крайне тяжелое": Жена Мамонова о здоровье мужа
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»Сергей Киселев/АГН «Москва»
Точно слова врача: на сегодняшний час состояние оценивается врачами как крайне тяжёлое. Дыхание на ИВЛ. Вот всё <...> Весь мир не даёт никаких прогнозов. Коммунарка чем лучше-то? — отметила женщина.
Мамонов находится в реанимации седьмые сутки. Его состояние по-прежнему оценивается как крайне тяжёлое. Пока музыкант остаётся на аппарате ИВЛ, добавила его супруга. Она чрезвычайно благодарна врачам за всё, что они делают для спасения её мужа.
О госпитализации Мамонова стало известно 1 июля. Музыкант некоторое время лечился дома, однако его состояние резко ухудшилось. Позже появилась информация о 87-процентном поражении лёгких.
Пётр Мамонов является основателем и фронтменом андеграундной группы «Звуки Му». Также 70-летний артист известен по фильмам «Такси-блюз» и «Остров», а также по моноспектаклям. Супруга Ольга не только является возлюбленной музыканта с 1982 года, но и менеджером выступлений его группы. Пара имеет трёх сыновей и двух внуков.
Ранее NEWS.ru вспомнил, кто из российских звёзд ушёл из жизни в третью волну пандемии.
Общество,Ольга Мамонова,Петр Мамонов,
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