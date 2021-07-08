Названы самые невостребованные вакансии в России

Согласно исследованию сервиса «Зарплата.ру», самыми невостребованными профессиями в России этим летом стали врач-трансфузиолог, котломойщик и перегонщик автомобилей каршеринга, сообщает РИА Новости

Фото: ТАСС ТАСС

К такому выводу авторы исследования пришли по итогам изучения 500 тысяч вакансий, размещенных на сайте за полтора месяца лета 2021 года. Так, всего 0,29 процента просмотров вакансий врача-трансфузиолога заканчиваются откликом или звонком соискателя, котломойщика - 0,2 процента, а перегонщика автомобилей каршеринга - 1 процент.

Видео дня

При этом, по данным сервиса, спрос на врачей-трансфузиологов вырос в четыре раза. Вакансии открыты по всей стране, но чаще всего таких специалистов ищут в Архангельске, Новосибирске и Свердловской области. Врачам готовы предложить жилье, при этом рассматриваются кандидаты без опыта работы. Заработную плату обещают от 30 тысяч рублей.

Нехватка котломойщиков, как и другого рабочего персонала, появилась из-за оттока мигрантов. Котломойщикам без опыта работы работодатели готовы предоставлять питание и платить в среднем 28 тысяч рублей в месяц.

При этом требования к механикам-перегонщикам каршеринга куда более жесткие. Разыскиваются кандидаты со стажем вождения от двух лет, которые по ночам будут перегонять автомобили в сервис или на автомойку, производить мелкий ремонт и строго соблюдать правила ПДД. Соискателям готовы платить до 45 тысяч рублей. Особенно нужны перегонщики в Екатеринбурге, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге.

Ранее около трети сотрудников компаний малого и среднего бизнеса заявили в ходе опроса, проведенного компанией-разработчиком CRM-системы «Мегаплан», что за последние полгода у них изменилась зарплата. О том, что доход упал, рассказали 43,8% опрошенных. У большинства из них (30,6%) зарплата сократилась на 20%, а у 24,5% - на 30%. А вот на 50% доход упал у 12,2% участников исследования.