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Главврач Коммунарки рассказал, как жара влияет на пациентов с COVID

Newsru.com
17 минут назад
Жара негативно влияет на течение коронавируса. Особенно тяжело приходится пожилым пациентам. Об этом рассказал главврач больницы 40 в московской Коммунарке Денис Проценко в эфире программы «Соловьев LIVE».
Главврач Коммунарки: Жара убивает зараженных COVID
Фото: ТАССТАСС
По его словам, жара и COVID очень плохо сочетаются. Это не является проблемой, когда болезнь протекает в лёгкой форме и медики могут её контролировать. Иная ситуация складывается при наличии осложнений.
Осложнения, связанные с жарой, они могут быть фатальными. Бывают фатальными для пожилых пациентов, — сказал врач.
Он отметил, что для минимизации факторов риска необходимо вакцинироваться.
Проценко добавил, что в настоящее время в Коммунарке находятся около тысячи пациентов с коронавирусом. Из них 285 человек помещены в реанимацию и 94 подключены к аппаратам ИВЛ.
Ранее сообщалось, что синоптики предупредили жителей Москвы о новой волне жары. В четверг, 8 июля, воздух в столице может прогреться выше 30 градусов. Кроме того, жара будет сопровождаться выраженным дефицитом кислорода в воздухе, что может негативно отразиться на самочувствии метеозависимых людей, имеющих проблемы со здоровьем.
Общество,Денис Проценко,
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