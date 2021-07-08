Главврач Коммунарки: Жара убивает зараженных COVID

Жара негативно влияет на течение коронавируса. Особенно тяжело приходится пожилым пациентам. Об этом рассказал главврач больницы 40 в московской Коммунарке Денис Проценко в эфире программы «Соловьев LIVE».

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По его словам, жара и COVID очень плохо сочетаются. Это не является проблемой, когда болезнь протекает в лёгкой форме и медики могут её контролировать. Иная ситуация складывается при наличии осложнений.

Осложнения, связанные с жарой, они могут быть фатальными. Бывают фатальными для пожилых пациентов, — сказал врач.

Он отметил, что для минимизации факторов риска необходимо вакцинироваться.

Проценко добавил, что в настоящее время в Коммунарке находятся около тысячи пациентов с коронавирусом. Из них 285 человек помещены в реанимацию и 94 подключены к аппаратам ИВЛ.