Очередь на жилье и единый реестр: как в России собираются помочь бездомным

Власти разработают ряд мер помощи бездомным, соответствующие поручения ведомствам сформулировала премьер-министр России Татьяна Голикова . Среди возможных инициатив предлагается, в частности, создать реестр для учета лиц без определенного места жительств, а также рассмотреть возможность предоставления им социального жилья.

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Вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере поручила проработать ряд мер, направленных на развитие системы профилактики бездомности и доступной помощи лицам без определенного места жительства. Она рассказала о нескольких предложениях.

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Перепись бездомных

Министерству труда и МВД поручено уточнить понятие "гражданин без определенного места жительства". В частности, разработать критерии, по которым россиян будут относить к категории лиц без определенного места жительства. Вдобавок к этому также стоит задача разработать соответствующий реестр таких лиц.

Основатель и директор центра помощи бездомным и людям в трудной ситуации "Дом друзей" Лана Журкина в разговоре с "Газетой.Ru" указал на то, что при классификации бездомного человека стоит учитывать множество факторов.

"Наличие жилья, наличие социального статуса, возраст, заболевания: у нас большая часть людей оказывается на улице, имея ментальные заболевания, также наличие родственников, наличие приютов и ночлежек в разных регионах. Здесь тонкая грань, когда человек по всем признакам бездомный, но по статусу не бездомный, он просто асоциальный", — уточнила собеседница.

О проделанной работе ведомства должны доложить до 20 сентября. Журкина также положительно оценила идею с переписью бездомных. Она выразила мнение, что реестр может стать первым инструментом "грамотной, качественной работы для выстраивания дальнейших программ организаций, которые занимаются помощью бездомным".

Тем не менее, несмотря на то, что проект обсуждается уже давно, введение его усложняется законом о персональных данных.

"Реестр крайне необходим, чтобы мы могли понять масштаб проблемы бездомности. Этот реестр позволит нам классифицировать людей, почему они оказались в состоянии бездомности и насколько они бездомны, потому что у нас есть бездомные, которые имеют свою недвижимость", — подчеркнула она.

Предложение о реестре для людей, лишившихся постоянного жилья, прозвучало еще в мае. С этой инициативой выступил координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов на заседании рабочей группы по защите прав бездомных людей на площадке "Общероссийского народного фронта" (ОНФ). Он обосновал это тем, что реестр поможет оказывать социальную помощь бездомным и адаптировать их для жизни в обществе. Сейчас же, по его словам, у специальных служб нет даже понимания количества бездомных, и первой задачей по решению этой проблемы, по его мнению, должен стать подсчет таких людей.

Медпомощь

Министерство здравоохранения совместно с Министерством труда и Фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС) в свою очередь должны будут разработать методические рекомендации о предоставлении бездомным доступной медицинской помощи.

Важность доступности медпомощи отмечена в том числе для тех, кто не является получателем социальных услуг в стационарных организациях социального обслуживания. Исполнено поручение должно быть не позднее 30 октября.

Жилье для бездомных

Минстрой и Минфин со своей стороны обязуются проработать возможность и целесообразность внесения изменений в Жилищный кодекс РФ, которые позволят ставить бездомных в очередь на жилье по договору социального найма. Предполагается, что заявления будут приниматься местными органами самоуправления по последнему месту жительства гражданина.