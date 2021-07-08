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Опубликовано видео недавно родившейся маленькой альпаки в Петербурге

Александр Кузьмин
1 час назад
Новый обитатель Ленинградского зоопарка - альпака по имени Шарлотка впервые попала в объективы фото и видеокамер. Она родилась ещё в конце мая у пары альпак Сушки и Брецеля. Видео умилило пользователей социальных сетей.
На видео можно увидеть, как Шарлотка уже освоилась во общем вольере. Она не отходит от родителей ни на шаг и проявляет любознательность.
Как рассказали сотрудники зверинца, давать этим животным “хлебобулочные имена” уже стало традицией. Шарлотка, или как ласково её называют Шарли, родилась за 20 минут и уже через час делала первые шаги.
Общество,Видео,Санкт-Петербург,
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