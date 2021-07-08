Новый обитатель Ленинградского зоопарка - альпака по имени Шарлотка впервые попала в объективы фото и видеокамер. Она родилась ещё в конце мая у пары альпак Сушки и Брецеля. Видео умилило пользователей социальных сетей.

На видео можно увидеть, как Шарлотка уже освоилась во общем вольере. Она не отходит от родителей ни на шаг и проявляет любознательность.