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Опрос показал, как россияне относятся к браку по расчету

Газета.Ruиещё 2
1 час назад
Треть россиян одобряет браку по расчету, если это добровольное решение обеих сторон, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос банка "Открытие" и "Росгосстрах банка".
Брак по расчету положительно оценивает треть россиян
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
"Около 33% россиян положительно относятся к браку по расчету, если это добровольное решение пары. На Урале так считают 38%, тогда как в Южном федеральном округе - лишь 24%. Еще 28% россиян уверены, что в брак можно вступать только по любви, причем эта доля примерно одинакова по всей территории страны, 39% заявили о нейтральном отношении к бракам по расчету", - говорится в исследовании.
Чуть более 40% опрошенных заявили о положительном отношении к брачному контракту - чаще всего такой ответ давали жители Москвы и Московской области (49%), реже всего - на Северном Кавказе (30%). Еще 47% относятся к брачным контрактам нейтрально, считая, что каждая семья имеет право самостоятельно решать этот вопрос.
В том, что брачный контракт не нужен вовсе, убеждены 10% респондентов. Отмечается, что у 9% опрошенных есть брачный контракт, а 51% заявили, что их семьям он не нужен - им хватает взаимной любви друг к другу. Исследование проводилось 25-30 июня среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек. Ранее россияне назвали приемлемый бюджет свадьбы.
Общество,Социология,Росгосстрах Банк,Ханты-Мансийский банк "Открытие",РИА Новости,
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