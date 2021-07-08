Брак по расчету положительно оценивает треть россиян

Чуть более 40% опрошенных заявили о положительном отношении к брачному контракту - чаще всего такой ответ давали жители Москвы и Московской области (49%), реже всего - на Северном Кавказе (30%). Еще 47% относятся к брачным контрактам нейтрально, считая, что каждая семья имеет право самостоятельно решать этот вопрос.

В том, что брачный контракт не нужен вовсе, убеждены 10% респондентов. Отмечается, что у 9% опрошенных есть брачный контракт, а 51% заявили, что их семьям он не нужен - им хватает взаимной любви друг к другу. Исследование проводилось 25-30 июня среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек. Ранее россияне назвали приемлемый бюджет свадьбы.