Среди привившихся москвичей разыграли автомобили

В третьем по счету розыгрыше призов участвовали те, кто получил первый компонент вакцины с 28 июня по 4 июля. Отмечается, что призеров определяли методом случайного выбора.

Стать участником акции «Вакцина рулит» может любой гражданин старше 18 лет, получивший первый компонент вакцины от COVID-19 с 14 июня по 11 июля. Дополнительно регистрироваться для этого не нужно.