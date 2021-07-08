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«Враг может прийти, откуда не ждали»: чем ливни грозят отдыхающим на юге России?

Алиса Селезнёва
40 минут назад
Наводнение в Краснодарском крае привело к тому, что в Черное море попало много грязи с берега, а это грозит распространением инфекций. Об этом в программе «Интервью» на канале «Царьград» рассказал инфекционист, научный сотрудник ФНЦИРИП им. М. П. Чумакова РАН Армен Шакарян.
«Враг может прийти, откуда не ждали»: чем ливни грозят отдыхающим на юге России?
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее сильные ливни обрушились на Краснодарский край и привели к подъему рек Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота. 5 июля власти Сочи попросили горожан и туристов подготовить документы и вещи для возможной эвакуации, однако она не понадобилась. В результате удара стихии оказались подтоплены ряд отелей и гостиниц, сломаны ветром деревья, размыта федеральная трасса Джубга-Сочи, унесены в море лодки.
Очевидцы выкладывают в соцсети фото и видео с полосой грязи у побережья Черного моря на Кубани. Инфекционист Армен Шакарян оценил опасность, которая может грозить в связи с этим как местным жителям, так и гостям курорта.
«Селевые потоки могли принести с собой возбудителей инфекционных болезней. Потоки обычно идут по руслам рек, через лесные массивы, в которых находятся, например, грызуны разнообразные, являющиеся переносчиками различных заболеваний», - пояснил он.
По словам Шакаряна, городские жители привыкли к тому, что в населенных пунктах практически не встречаются болезни, переносчиками которых являются грызуны. Но в этой ситуации возбудители могли быть просто «смыты» прямо к городам.
«Враг может прийти оттуда, откуда не ждали. 90% проблем – это кишечные инфекции, которые передаются при помощи воды», - заключил он.
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