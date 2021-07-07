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Познер назвал способ улучшить отношения между США и Россией

Lenta.ruиещё 1
4 часа назад
Журналист и телеведущий Владимир Познер в интервью Forbes рассказал, как Россия и США могут наладить отношения. Также он объяснил, в чем заключается историческая причина разлада между странами.
Познер назвал способ улучшить отношения между США и Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Познер назвал единственный способ улучшить отношения между Россией и США. «Чтобы выстроить с нами отношения, Соединенным Штатам необходимо понять: у нас могут быть разногласия, но это разногласия равных участников дискуссии», — заявил журналист.
Он отметил, что после распада СССР Россия хотела сближения с США. «Но есть одно свойство русского характера: мы не можем плясать под чужую дудку», — объяснил он причину, по которой возникли разногласия. Россия же, по его мнению, «по разным историческим причинам просто не способна быть чьим-либо вассалом».
Он также подчеркнул, что президент России Владимир Путин изначально делал шаги в сторону Запада, которые не были восприняты там позитивно. По словам Познера, именно после этого началось резкое ухудшение отношений двух стран.
Также Познер предположил, что отношения России с Китаем ухудшатся по той же причине. «Китайцы совершенно явно дают понять, что будут поступать так, как хотят, и указывать им не надо», — предупредил телеведущий.
Ранее Познер заявил, что в будущем Китай займет место ведущей мировой державы. Журналист в связи с такой перспективой призвал Россию сплотиться с США, посчитав эту страну более близкой.
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