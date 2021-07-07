Познер назвал способ улучшить отношения между США и Россией

Он отметил, что после распада СССР Россия хотела сближения с США. «Но есть одно свойство русского характера: мы не можем плясать под чужую дудку», — объяснил он причину, по которой возникли разногласия. Россия же, по его мнению, «по разным историческим причинам просто не способна быть чьим-либо вассалом».
Также Познер предположил, что отношения России с Китаем ухудшатся по той же причине. «Китайцы совершенно явно дают понять, что будут поступать так, как хотят, и указывать им не надо», — предупредил телеведущий.