Познер назвал способ улучшить отношения между США и Россией

Он отметил, что после распада СССР Россия хотела сближения с США. «Но есть одно свойство русского характера: мы не можем плясать под чужую дудку», — объяснил он причину, по которой возникли разногласия. Россия же, по его мнению, «по разным историческим причинам просто не способна быть чьим-либо вассалом».