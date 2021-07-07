Стало известно о наследниках Владимира Меньшова

Российский актер и режиссер Владимир Меньшов , который недавно скончался после заражения коронавирусом, оставил наследство. Артист владел недвижимостью в Москве и загородом. Об этом стало известно порталу Teleprogramma.pro.

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В последнее время Меньшов вместе с семьей проживал в квартире в центре столицы на 3-ей Тверской-Ямской улице. По оценкам риелторов, стоимость недвижимости в этом районе может достигать почти 50 миллионов рублей. Актеру также принадлежал загородный дом в Дмитровском районе недалеко от села Игнатово. В коттедже Меньшов предпочитал проводить время у камина. Подобные объекты оцениваются в 30-40 миллионов рублей.

В разговоре с порталом адвокат Жанна Маргулис подчеркнула, что при отсутствии завещания недвижимость будет поровну разделена между супругой и дочерью актера.

«Все остальное подлежит выделению супружеской доли. То есть супруга Владимира Меньшова Вера Алентова получает половину, а вторая половина делится между ней и их дочерью Юлией», — пояснила Маргулис.

Владимир Меньшов скончался от последствий коронавируса 5 июля на 82-м году жизни. У него были диагностированы двусторонняя пневмония и третья стадия дыхательной недостаточности. Церемония прощания с режиссером пройдет 8 июля в большом зале московского «Дома кино». Кинематографиста похоронят на Новодевичьем кладбище.