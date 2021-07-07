Роспотребнадзор предложил провести конкурс среди субъектов России по отнесению к территориям, свободным от коронавируса, а также поощрять победителей средствами из федерального бюджета. Соответствующий документ опубликован в среду на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту постановления, конкурс предлагается проводить каждый квартал, его организатором является Роспотребнадзор, итоги конкурса будет подводить федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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Для проведения конкурса Роспотребнадзором будут разработаны специальные методологические рекомендации.

Уточняется, что средства господдержки субъектам будут предоставлены из федерального бюджета. Кроме того, для проведения конкурса Роспотребнадзором будут разработаны специальные методологические рекомендации.

Александр Горелов. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции сейчас практически во всех регионах России достаточно серьезная, рассказал в интервью ТАСС заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН

"В настоящий момент ситуация достаточно серьезная практически во всех регионах Российской Федерации", - сказал он.

Горелов пояснил, что делает выводы, исходя из индекса распространения коронавируса, который сейчас превышает единицу.

"Хотелось бы, чтобы он в летнее время был на уровне 0,7 и ниже, но он, к сожалению, по-прежнему больше единицы", - добавил он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 184,2 млн человек, более 4 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 658 672 случая заражения, выздоровели 5 101 852 человека, умерли 139 316. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Директор по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что коллективный иммунитет в России от COVID-19 сформируется в октябре-ноябре этого года. Его слова приводит РИА Новости.

Вы знаете, если нам не удастся к сентябрю, то я не теряю надежды, что в октябре мы это совершим. Потому что в настоящий момент дефицита вакцинных препаратов нет, — сказал специалист.

Он уточнил, что в России пациентам предоставляют на выбор сразу три препарата. Таким образом, каждому гражданину можно подобрать ту прививку, которая не вызовет у него аллергической реакции.

Горелов заметил, что альтернативы вакцинации как способа защититься от коронавируса на текущий день нет. К примеру, в Исландии, по его словам, привито уже 90% населения и на протяжении трёх недель случаи заражения не регистрируются вообще.

Ранее научный журнал Nature опубликовал статью, в которой отмечается, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» доказала свою эффективность и безопасность. Авторы материала напомнили, что препарат создан на основе аденовируса.

Агентство РБК составило рейтинг регионов, которые лидируют по темпам вакцинации от коронавируса.

На первом месте Чукотский автономный округ (33,07% вакцинированных жителей), на втором — Белгородская область (30,86%), на третьем — Ненецкий автономный округ (24,8%), на четвертом — Москва (23,71%), на пятом — Мордовия — (23,36%).

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил обновить модель вакцинации россиян от коронавируса, список поручений опубликован на сайте правительства.

«Актуализировать эпидемиолого-математическую модель вакцинации населения Российской Федерации, имея в виду необходимость: достижения уровня коллективного иммунитета не менее 80 (90) процентов», – говорится в документе.

Кроме того, в обновленной модели вакцинации должны учитываться вакцинация иностранных граждан и лиц без гражданства, ревакцинация населения и другие актуальные факторы.

Ранее сообщалось, что для достижения коллективного иммунитета от коронавируса должны быть защищены 60% населения страны. Так, министр здравоохранения России Михаил Мурашко допускал отмену ряда ограничений по COVID-19 после вакцинации 60% россиян.

Российские регионы полномочны принимать жёсткие оперативные шаги по COVID-19, но закрытие границ не является мерой, которая встретила бы поддержку. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков , сообщает РИА «Новости».

Представитель Кремля указал, что у глав регионов есть полномочия принимать решения о закрытии границ субъекта в зависимости от развития ситуации.

«В ряде регионов с учётом развития эпидемиологической ситуации действительно нужны достаточно оперативные и временами жёсткие меры В то же время такие меры, как закрытие границ, — нельзя сказать, что это те меры, которые, наверное, поддерживались бы», — сказал он.

Ранее СМИ сообщали: некоторые российские регионы не исключат закрытия границ из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Так, въезд на территорию некоторых субъектов могут ограничить, как это было в прошлом году, отмечалось в публикациях.

В настоящий момент локдаун действует в Бурятии. Режим нерабочих дней ввели из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки. Работу остановили почти все предприятия, кроме жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, организаций, продающих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта и СМИ.