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Голикова призвала продлить меры против коронавируса в Москве

Российская Газетаиещё 1
58 минут назад
Предпринимаемые в связи с распространением коронавируса ограничительные меры в Москве должны быть продлены, считает вице-премьер Татьяна Голикова.
Голикова призвала продлить ковид-ограничения в Москве
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ
«Снижение (показателей заболеваемости) мы видим только в Москве, и здесь я должна отметить, что это стало возможным благодаря реализуемым ограничительным мерам и достаточно высоким, практически в разы, темпам вакцинации населения. И мы считаем, что эти меры нужно обязательно продолжать», – передает ее слова РИА «Новости».
Эти меры должны приниматься также в регионах, подчеркнула она на совещании президента Владимира Путина с членами правительства России.
«Превышение среднероссийских показателей сегодня зарегистрировано в 24 регионах страны, но если не учитывать вклад в этот показатель Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, то превышение среднероссийского уровня отмечено в 49 регионах. Это свидетельствует, конечно же, о необходимости реализации руководителями регионов всего спектра ограничительных мер, с которым они хорошо знакомы и который мы всегда применяли», – сказала Голикова.
Ранее правительство поручило, чтобы в регионах неукоснительно соблюдались ограничения на проведение массовых мероприятий во время распространения коронавируса.
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 23962 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,6 млн случаев заболевания.
Общество,Татьяна Голикова,Владимир Путин,Правительство РФ,РИА Новости,Москва,
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