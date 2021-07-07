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Температура, ломота в теле: Врач объяснил, почему молодые хуже переносят прививку

Алиса Селезнёва
1 час назад
Молодые люди гораздо чаще пенсионеров жалуются на ухудшение самочувствия после вакцинации «Спутником V», так как их организм куда реже встречался с вирусами. Об этом «Комсомольской правде» рассказал доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.
Температура, ломота в теле: Врач объяснил, почему молодые хуже переносят прививку
Фото: ТАССТАСС
Он напомнил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» состоит из аденовируса человека и этот возбудитель, несмотря на то, что неспособен размножаться, все же производит некоторые аденовирусные белки вместе с белком S коронавируса.
«На эту тему исследования еще продолжаются, но такой эффект был замечен еще осенью прошлого года. Он связан с реакцией организма на аденовирус, поскольку с этими подтипами аденовируса большая часть старшего поколения уже сталкивалась и не раз, а у многих молодых людей такого опыта еще не было, поэтому организм и реагирует температурой, ломотой в теле», - пояснил Нетесов.
Доктор биологических наук подчеркнул, что на самочувствие после вакцинации влияет именно жизненный опыт взаимодействия с инфекциями.
В России с 18 января проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. На прививку могут записаться все желающие россияне, в том числе через портал Госуслуг. Вакцинация бесплатна и добровольна.
Во время «Прямой линии» 30 июня президент России Владимир Путин рассказал, что власти стараются избежать введения всероссийского карантина с помощью вакцинации. Глава государства подчеркнул, что предотвратить распространение коронавируса можно только с помощью прививок.
Общество,Сергей Нетесов,Владимир Путин,РАН,Комсомольская правда,
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