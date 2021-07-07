«Мелкие шестерки»: в России оценили борьбу Украины с «русским миром»

«Будем работать так, чтобы приближать тот момент, когда и Беларусь вместо «русского мира» выберет «Люблинский треугольник», выберет пространство демократии, свободы и общего европейского будущего», - сказал Кулеба.
«Турция великую Османскую империю хотят восстановить. Поляки Польско-литовское королевство. < > И тем и тем украина должна земли да рабов-холопов. Не думаю что нормальный думающий головой государственный деятель на украине согласился бы в «любовные треугольники» вступать. Но власть украины согласно на Что угодно лишь бы назло России», - написал в комментариях пользователь «Рамблера» Андрей Иволгин (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Будет создана новая организация - аналог «Большой семерки». - В неё будут входить Украина, Грузия, Польша, Латвия, Литва и Эстония. Называться новая организация будет «Мелкие шестёрки», - заявил пользователь под ником Незнайкa.
«Участники Люблинского треугольника в противовес «Русскому миру» договорились общаться на международном русском языке», - добавил другой комментатор.