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«Мелкие шестерки»: в России оценили борьбу Украины с «русским миром»

Мария Иванова
1 час назад
Российские интернет-пользователи усомнились, что Украине удастся создать прочный союз с Литвой и Польшей. О развитии такого союза в противовес «русскому миру» ранее заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
«Мелкие шестерки»: в России оценили борьбу Украины с «русским миром»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Министр назвал «Люблинский треугольник», провозглашенный в совместной декларации Польши, Литвы и Украины в 2020 году, альтернативой «русскому миру». Он выразил надежду, что к этому формату позже присоединится «демократическая Белоруссия».
«Будем работать так, чтобы приближать тот момент, когда и Беларусь вместо «русского мира» выберет «Люблинский треугольник», выберет пространство демократии, свободы и общего европейского будущего», - сказал Кулеба.
В рамках «Люблинского треугольника» страны планируют работать над вопросами безопасности, развития инфраструктуры, экономики, торговли и туризма.
Российские интернет-пользователи решили, что такие коалиции могут сыграть с Украиной злую шутку.
«Турция великую Османскую империю хотят восстановить. Поляки Польско-литовское королевство. < > И тем и тем украина должна земли да рабов-холопов. Не думаю что нормальный думающий головой государственный деятель на украине согласился бы в «любовные треугольники» вступать. Но власть украины согласно на Что угодно лишь бы назло России», - написал в комментариях пользователь «Рамблера» Андрей Иволгин (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Будет создана новая организация - аналог «Большой семерки». - В неё будут входить Украина, Грузия, Польша, Латвия, Литва и Эстония. Называться новая организация будет «Мелкие шестёрки», - заявил пользователь под ником Незнайкa.

«Участники Люблинского треугольника в противовес «Русскому миру» договорились общаться на международном русском языке», - добавил другой комментатор.
Общество,Дмитрий Кулеба,МИД,Россия,Польша,Литва,Беларусь,Украина,
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