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Полицейские покачали на качелях спящего пьяного россиянина и попали на видео

Юрий Столбов
58 минут назад
Полицейские в Анапе покачали на качелях пьяного россиянина. Они ждали приезда скорой помощи. Происходящее попало на видео, которое опубликовало издание «Подъем».
На кадрах видно, как два сотрудника патрульно-постовой службы в парке качают мужчину, находящегося в нетрезвом состоянии. Тот пожаловался, что ему плохо, и стал засыпать.
В МВД изданию рассказали, что ничего необычного в этом нет.
«Сотрудники полиции вызвали скорую и ожидали прибытия. Ну и просто качнули. Ничего такого тут нету — просто качнули», — рассказали в ведомстве.
Общество,Видео,МВД,Анапа,
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