Полицейские покачали на качелях спящего пьяного россиянина и попали на видео

Полицейские в Анапе покачали на качелях пьяного россиянина. Они ждали приезда скорой помощи. Происходящее попало на видео, которое опубликовало издание «Подъем».На кадрах видно, как два сотрудника патрульно-постовой службы в парке качают мужчину, находящегося в нетрезвом состоянии. Тот пожаловался, что ему плохо, и стал засыпать.В МВД изданию рассказали, что ничего необычного в этом нет.«Сотрудники полиции вызвали скорую и ожидали прибытия. Ну и просто качнули. Ничего такого тут нету — просто качнули», — рассказали в ведомстве.