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«Голосуй, не голосуй, а Крым российский»: россияне о резолюции ПАСЕ

Мария Иванова
1 час назад
Российских интернет-пользователей возмутила история о резолюции по Крыму, принятой в ОБСЕ без делегации РФ. По мнению комментаторов, России стоит покинуть организацию.
6 июля Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла срочную резолюцию, инициированную Украиной и осуждающую присоединение Крыма к России.
Российская делегация покинула заседание ОБСЕ в знак протеста. Ее члены заявили, что решение о постановке резолюции на голосование незаконно - его не поддержали две трети ассамблеи. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что голосование прошло с «мошенничеством и подтасовками».
«Мы не собираемся сидеть за одним столом с шулерами и играть по их правилам», - подчеркнул он.
«Голосуй , не голосуй ... А Крым принадлежит России», - написал в комментариях к этой новости пользователь «Рамблера» Александр Волков (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Я родился и вырос в Крыму, и скажу так: Крым никогда не был украинским. Украинский язык в школе изучали по согласию родителей < >. Вывесок на украинском языке, вроде названий магазинов, парикмахерских и т.д. не было нигде. < > Киев всегда старался задушить АР Крым за его автономию и желание самим решать свою судьбу. Промышленность почти угробили, денег ни во что не вкладывали, относились к крымчанам как к людям второго сорта, вот и получили то что заслужили», - написал Андрей Ерохин.

«Ну,осталось ,только,эту резолюцию на туалетной бумаге распечатать», - заявил Иван Лабовский

«Давно пора выйти из этого междусобойчика. Нафига за плевки в твою сторону еще и деньги платить», - добавил Andrei Vladimirov.
Общество,Видео,Александр Волков,Леонид Слуцкий,Комитет госдумы по международным делам,ОБСЕ,Республика Крым,Россия,Украина,
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