«Голосуй, не голосуй, а Крым российский»: россияне о резолюции ПАСЕ

«Мы не собираемся сидеть за одним столом с шулерами и играть по их правилам», - подчеркнул он.
«Я родился и вырос в Крыму, и скажу так: Крым никогда не был украинским. Украинский язык в школе изучали по согласию родителей < >. Вывесок на украинском языке, вроде названий магазинов, парикмахерских и т.д. не было нигде. < > Киев всегда старался задушить АР Крым за его автономию и желание самим решать свою судьбу. Промышленность почти угробили, денег ни во что не вкладывали, относились к крымчанам как к людям второго сорта, вот и получили то что заслужили», - написал Андрей Ерохин.
«Ну,осталось ,только,эту резолюцию на туалетной бумаге распечатать», - заявил Иван Лабовский
«Давно пора выйти из этого междусобойчика. Нафига за плевки в твою сторону еще и деньги платить», - добавил Andrei Vladimirov.