Россиянам разрешили разводиться в любом ЗАГСе

Для обращения в ЗАГС за документами о браке, рождении, смерти человека, а также для того, чтобы развестись, теперь не нужно предоставлять прописку. Любую необходимую справку теперь можно получить в упрощённом порядке — то есть в любом ЗАГСе страны по реальному месту жительства, сообщила «Российская газета».

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Пока принцип «пускаем без прописки» действует только на одну услугу ЗАГСа: на регистрацию брака, — отметило издание.

Новый закон предполагает отказ от привязки к месту прописки по всем услугам, включая смену имени и развод. Минюст зафиксировал в прошлом году 770 тысяч свадеб и 564 тысячи разводов. Так как цифры достаточно высокие, россиянам решили упростить жизнь.

По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева новый закон особенно необходим в ситуации, когда нужно срочно восстановить документы: свидетельство о рождении или о заключении брака. Всё равно в России есть Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния, в котором есть вся необходимая информация и доступ к которому есть у всех ЗАГСов.