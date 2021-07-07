Пока вы в маске: Китай и Россия создали новую вакцину

Китай и Россия создали новую вакцину от коронавируса
Специалисты Китая
и России
успешно завершили процесс совместной разработки новой вакцины от COVID-19. Об этом заявил «Интерфаксу» посол КНР в Москве
Чжан Ханьхуэй. По его словам, работа велась в Санкт-Петербурге
, она успешно завершена. Теперь ожидается одобрение вакцины российскими разрешительными органами для использования.
Глава ВОЗ предупредил о наступлении очень опасной стадии пандемии
Наступил очень опасный этап пандемии коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения
Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, сейчас государства, у которых есть инструменты для борьбы с вирусом, прежде всего – вакцины, смягчают ограничения. Тем временем страны, не имеющие доступа к эффективным средствам, сталкиваются с волнами госпитализации и смертей.
В Швейцарии более 400 человек заболели после прививки Moderna и Pfizer
В Швейцарии более 400 человек заболели коронавирусом, несмотря на то, что они привились вакцинами Moderna и Pfizer
. За период с 27 января у 205 человек, получивших первую дозу вакцины, был выявлен SARS-CoV-2 спустя 14 дней после прививки. Еще 218 случаев заражения зарегистрированы, по данным на 2 июля.
Иммунолог предсказал Европе четвёртую волну COVID-19
Неизбежной считает четвёртую волну коронавируса в Европе профессор иммунологии университета UCLouvain в Бельгии доктор Жан-Люк Гала. В интервью РИА Новости он заявил, что её следует ждать уже осенью этого года, но, скорее всего, она будет не такой сильной.
Вакцинированным москвичам предложили новые льготы
Москвичам, которые имеют сертификат о вакцинации от коронавируса, разрешат получать услуги в МФЦ без предварительной записи. Для оформления документов необходимо показать администратору сертификат о вакцинации от коронавируса или QR-код. При этом для жителей столицы, которые не прошли вакцинацию, необходима предварительная запись.