Сбербанк поблагодарил силовиков за освобождение заложников

Он зашел в отделение в маске и с рюкзаком, из которого торчали провода, а затем передал записку с требованием выдать ему 15 миллионов рублей. Глава отделения уговорила мужчину отпустить всех посетителей, она и еще одна сотрудница осталась в здании в качестве заложниц.