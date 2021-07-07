Сбербанк поблагодарил силовиков за освобождение заложников

В Сбербанк подчеркнули, что силовики провели слаженную работу. Пострадавших нет.
Утром 7 июля мужчина захватил заложников в отделении Сбербанка на Червишевском тракте в Тюмени.
Он зашел в отделение в маске и с рюкзаком, из которого торчали провода, а затем передал записку с требованием выдать ему 15 миллионов рублей. Глава отделения уговорила мужчину отпустить всех посетителей, она и еще одна сотрудница осталась в здании в качестве заложниц.
На место происшествия прибыли сотрудники ОМОН и СОБР Росгвардии
и задержали захватчика.
ТАСС отмечает
, что взрывчатки в его рюкзаке не оказалось.
По данным неназванного источника агентства, мужчина находился в неадекватном состоянии. Ранее он состоял на учете у психиатра.