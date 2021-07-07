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Сбербанк поблагодарил силовиков за освобождение заложников

Мария Иванова
1 час назад
Сбербанк поблагодарил сотрудников правоохранительных органов, которые задержали захватчика заложников в Тюмени. Об этом рассказали в пресс-службе банка.
В Сбербанк подчеркнули, что силовики провели слаженную работу. Пострадавших нет.
Утром 7 июля мужчина захватил заложников в отделении Сбербанка на Червишевском тракте в Тюмени.
Он зашел в отделение в маске и с рюкзаком, из которого торчали провода, а затем передал записку с требованием выдать ему 15 миллионов рублей. Глава отделения уговорила мужчину отпустить всех посетителей, она и еще одна сотрудница осталась в здании в качестве заложниц.
На место происшествия прибыли сотрудники ОМОН и СОБР Росгвардии и задержали захватчика.
ТАСС отмечает, что взрывчатки в его рюкзаке не оказалось.
По данным неназванного источника агентства, мужчина находился в неадекватном состоянии. Ранее он состоял на учете у психиатра.
Общество,Видео,Росгвардия,Сбербанк России,МВД,ИТАР-ТАСС,Тюмень,
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