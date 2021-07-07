В Москве от коронавируса впервые вакцинировались подростки

Первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" в рамках исследования препарата для подростков получил 21 человек, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова

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Она подчеркнула, что перед прививкой участники обязательно проходят медицинское обследование, которое включает в себя ПЦР-тест.

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"Вчера начался процесс первых вакцинаций – 21 человек уже получил первый компонент вакцины, из них 11 – в детской больнице имени Башляевой и 10 – в Морозовской детской больнице. За их состоянием следят медики, лишь у двух участников исследования отмечается небольшое повышение температуры, в целом все ребята чувствуют себя хорошо", – рассказала Ракова.

Вице-мэр напомнила, что подросткам вводят сниженную дозу препарата. Планируется, что исследование продлится год с момента старта. В течение этого периода за состоянием подростков будут постоянно следить врачи.

Для вакцинации при введении первого и второго компонентов подростки в течение трех дней будут находиться в стационаре в изолированном боксе. После они должны будут еще несколько раз посетить больницу для сдачи анализов. Испытуемые будут вести дневник самонаблюдения в специальном мобильном приложении, а их самочувствие будут контролировать по телефону врачи.

В исследовании участвуют дети, которые ранее не болели COVID-19 и не имеют различных противопоказаний.

Планируется, что третья фаза исследования пройдет в детских поликлиниках столицы. В ней примут участие 250 человек, их набор начнется в конце лета этого года. После проведения исследований будет принято решение о включении подростков в программу вакцинации от COVID-19.

Ранее главный внештатный специалист по детской гематологии Минздрава РФ Александр Румянцев рассказал, что испытания вакцины от коронавируса на подростках не представляют для них никакой угрозы, испытуемые получат уменьшенную дозировку препарата.