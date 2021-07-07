Власти назвали сроки газификации Курил

Виталия Маркелова. Курильские острова Кунашир и Итуруп будут газифицированы в 2023 году, сообщает в среду пресс-служба правительства Сахалинской области по итогам визита на Итуруп заместителя председателя правления "Газпрома"

Фото: © РИА Новости. Илья Питалев © РИА Новости. Илья Питалев

"В четвертом квартале 2023 года на курильском острове Итуруп в районе села Китового планируется запустить систему приема, хранения и регазификации высокотехнологичного экологически чистого топлива В 2023 году система приема, хранения и регазификации должна заработать и на другом курильском острове – Кунашире. Ее проектирование начнется в следующем году", — говорится в сообщении.

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По словам губернатора региона Валерия Лимаренко, отдаленные районы области, в том числе те, которые находятся на Курильских островах, невозможно обеспечить газом с помощью трубопроводов. Для таких территорий власти вместе с "Газпромом" разрабатывают меры по автономной газификации с помощью сжиженного природного газа.

"Для жителей острова переход на экологически чистое топливо станет важным позитивным событием. Вырастет качество коммунальных услуг, котельные и дизельные электростанции перестанут загрязнять воздух, улучшится здоровье курильчан. Важно, что растущая экономика района требует доступной электроэнергии. СПГ создаст условия для появления новых рабочих мест", – цитирует Лимаренко пресс-служба.

По информации пресс-службы, "Газпром" построит на Сахалине современный завод компримированного и сжиженного природного газа. Новое производство будет перерабатывать сырье проекта "Сахалин-2". С помощью специальных автомобилей и судов продукцию завода начнут доставлять потребителям. Топливо, вновь перешедшее из жидкого в газообразное состояние, пойдет по трубам на электростанции и котельные в населенных пунктах.

"Поставлена задача — в 2023 году доставить первый СПГ на Итуруп и использовать его на коммунальных объектах. Когда "Газпром" ставит перед собой задачу, он ее выполняет", — приводит пресс-служба слова Маркелова.

Как сообщил глава Курильского района (Итуруп) Вадим Рокотов, приход на острова газа — это историческое событие, которое позволит улучшить экологию и существенно экономить на топливе и ремонтах дизель-генераторов.

Ранее сообщалось, что в Сахалинской области реализуется масштабная программа газификации. В течение пяти лет планируется построить около 1200 километров газопроводов, газифицировать свыше 35 тысяч домов и более 150 предприятий и котельных.