Бастрыкина просят помочь вернуть детей от суррогатной матери из РФ

Гражданин Австрии, участвующий в программе суррогатного материнства в качестве генетического родителя, обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело о мошенничестве и вымогательстве со стороны сотрудников клиники и фирмы-агента в Санкт-Петербурге. Как уточнил ТАСС российский адвокат Игорь Трунов , австриец также просит помочь документально оформить на свое имя детей, которых суррогатная мать из России после родов отдала органам опеки.

Фото: ТАСС ТАСС

"Мой доверитель, гражданин Австрии, обратился к главе Следственного комитета с просьбой разобраться в сложившейся ситуации и защитить его права и его несовершеннолетних детей, которых в прошлом году родила суррогатная мать из России и отдала органам опеки и попечительства по месту своего жительства в Сыктывкаре, - рассказал адвокат. - Австриец просит провести по данному факту проверку и возбудить уголовное дело о мошенничестве и вымогательстве в отношении сотрудников компании ООО "Санкт-Петербургское Агентство репродуктивных технологий" ("СПАРТа"), ООО "Василеостровская Клиника Репродукции" NGC clinic и других лиц, причастных к совершению преступлений в отношении него и его детей".

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По словам юриста, общая сумма расходов, которую его доверитель выплатил в рамках программы суррогатного материнства и оказания юридических услуг сотрудникам российских клиник Анне Жеравиной и Никите Печаткину, а также биологической матери девочек и нанятой для них няне, составляет порядка 115 тыс.

Как следует из заявления на имя главы СК, сотрудники "СПАРТа" обязались оформить все необходимые документы и получить в ЗАГСе свидетельства о рождении на детей с указанием австрийца отцом детей. "Спустя более года "СПАРТа" своих обязательств не выполнило, девочки близняшки до настоящего времени не имеют свидетельств о рождении и мой доверитель, как отец, не может получить необходимые документы для выезда детей вместе с ним по месту его жительства в Австрию", - сказал адвокат Игорь Трунов. При этом он заявил, что суррогатная мать и няня, не получив от генетического отца после вымогательства и шантажа дополнительной суммы денег, передали детей в управление опеки и попечительства администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар", где в настоящее время они находятся под опекой.

Кроме того, российский адвокат подданного Австрии обратил внимание на "наличие транснационального признака", так как его доверитель и кипрская компания, проводившая программу ЭКО и заключившая контракт с клиниками в РФ, перечисляли деньги на личные счета сотрудников клиники, "которые сейчас вымогают у отца детей еще 7,5 тыс. под угрозой передать их в детский дом и обратиться в СМИ". При этом Трунов уточнил, что условия договоров компаниями и сотрудниками клиники в России до настоящего времени, "вопреки российскому законодательству", не выполнены, "суррогатная мать оказалась старше 35 лет и до рождения девочек в рамках программы ЭКО у нее не было детей".

Уголовное дело

Врачи аффилированной со "СПАРТа" и "Василеостровская клиника репродукции" московского филиала являются фигурантами резонансного уголовного дела о торговле детьми с использованием поддельных документов, совершенной организованной группой. В настоящее время обвиняемые находятся в СИЗО . Дело было возбуждено в январе прошлого года по факту обнаружения в одной из квартир в поселке ВНИИССОК тела новорожденного мальчика.