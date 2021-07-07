Как обманывают в супермаркетах: самые грязные схемы

При покупке продуктов нужно быть очень внимательным на кассе. Особенно если товаров в чеке много. Самыми уязвимыми для обмана покупателями являются пьяные или говорящие по телефону граждане, предупредило издание Obozrevatel.

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На первом месте самых распространённых схем обмана лишняя покупка в чеке. То есть товар просто пробивается дважды. Такое может быть, например, если кассир захотел какой-то товар, но тратиться на него не собирается, указано в материале.

Ещё один способ обмана — обсчёт клиента с помощью «замены» купюры на другую. То есть если человек дал купюру одного номинала, а сдачу ему дали такую, будто он дал купюру мельче. Доказать, что кассир ошибся не намеренно, в данной ситуации будет очень сложно, поэтому важно следить за действиями сотрудника магазина.

В топе-3 также «нехватка сдачи». Так кассир может накопить достаточно внушительную сумму, собирая по несколько рублей с покупки.

Иногда в магазине можно столкнуться с «неправильными» ценами в торговом зале, когда на кассе выясняется, что товар значительно дороже. В такой ситуации нужно просить оплаты товара по цене из торгового зала.

Если покупатель столкнулся с какой-либо из мошеннических схем на кассе, ему следует позвать администратора магазина. Чаще всего руководство соглашается урегулировать ситуацию на месте.