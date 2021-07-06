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Музеи Крыма приняли более 1,2 млн человек с начала года

RT на русском
53 минуты назад
Музеи Крыма приняли более 1,2 млн человек с начала 2021 года, заявила министр культуры региона Арина Новосельская.
Музеи Крыма приняли более 1,2 млн человек с начала года
Фото: Ялтинский историко-литературный музей FacebookЯлтинский историко-литературный музей Facebook
Об этом сообщает «Крым 24».
«Конечно же, в 2020 году основные показатели деятельности музейных учреждений были на 30—35% ниже, чем в докарантинный период. Ситуация требует от нас ради всеобщего здоровья неукоснительно соблюдать ряд ограничительных мер», — сказала Новосельская.
По её словам, приоритетом является не максимальное привлечение посетителей в музеи, а здоровье и безопасность россиян и иностранных гостей.
Как отметила министр, в первом полугодии в музеях побывали около 600 тыс. граждан льготных категорий, в том числе около 280 тыс. детей, что на треть больше, чем в 2019 году.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в музее «Новый Иерусалим» в Московской области завершилась выставка «Младшие Брейгели и их эпоха. Нидерландская живопись золотого века из коллекции Валерии и Константина Мауергауз». Её посетили более 90 тыс. человек.
Общество,Арина Новосельская,Республика Крым,
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