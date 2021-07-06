Музеи Крыма приняли более 1,2 млн человек с начала года

По её словам, приоритетом является не максимальное привлечение посетителей в музеи, а здоровье и безопасность россиян и иностранных гостей.

Как отметила министр, в первом полугодии в музеях побывали около 600 тыс. граждан льготных категорий, в том числе около 280 тыс. детей, что на треть больше, чем в 2019 году.