Оползни после наводнения: Над Ялтой нависла новая угроза

Напомним, 17 июня на полуостров обрушился сильный циклон, который вызвал подтопление в Керчи и нескольких населенных пунктах в восточной части региона. На следующий день мощные дожди добрались и до Ялты, где был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Въезд в город на время закрыли, часть домов лишилась электричества.