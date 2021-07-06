Оползни после наводнения: Над Ялтой нависла новая угроза

Также сегодня появилась информация, что еще десять пляжей в Ялте были открыты для отдыхающих после наводнения в Крыму
. Запрещенной к купанию осталась центральная часть города - от Приморского пляжа до Гурзуфа.
Напомним, 17 июня на полуостров обрушился сильный циклон, который вызвал подтопление в Керчи и нескольких населенных пунктах в восточной части региона. На следующий день мощные дожди добрались и до Ялты, где был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Въезд в город на время закрыли, часть домов лишилась электричества.
Специалисты Роспотребнадзора
вынесли предписание о закрытии местных пляжей для посещения и в течение нескольких дней после наводнения брали пробы морской воды у берегов Ялты на присутствие вредных веществ.
Штормовое предупреждение в Крыму было объявлено по причине возможных ливней с грозами, сообщили недавно в гидрометцентре республики.
"Штормовое предупреждение по Крыму на 6-7 июля. В течение дня и до окончания суток 6 июля, а также 7 июля в Крыму прогнозируются сильные ливни, грозы, местами крупный град, шквал 20-25 м/с", – отмечается в сообщении.
Синоптики пообещали, что погода в регионе восстановится к четвергу, 8 июля.
Также недавно мэр Ялты Янина Павленко назвала темпы восстановления города после разгула стихии «настоящим чудом».