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Оползни после наводнения: Над Ялтой нависла новая угроза

Анна Безрукова
45 минут назад
Мэр Ялты Янина Павленко сообщила об увеличившейся угрозе оползней после наводнения, всего зарегистрировано 600 опасных участков. Об этом передает РИА Новости.
Оползни после наводнения: Над Ялтой нависла новая угроза
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Также сегодня появилась информация, что еще десять пляжей в Ялте были открыты для отдыхающих после наводнения в Крыму. Запрещенной к купанию осталась центральная часть города - от Приморского пляжа до Гурзуфа.
Напомним, 17 июня на полуостров обрушился сильный циклон, который вызвал подтопление в Керчи и нескольких населенных пунктах в восточной части региона. На следующий день мощные дожди добрались и до Ялты, где был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Въезд в город на время закрыли, часть домов лишилась электричества.
Специалисты Роспотребнадзора вынесли предписание о закрытии местных пляжей для посещения и в течение нескольких дней после наводнения брали пробы морской воды у берегов Ялты на присутствие вредных веществ.
Штормовое предупреждение в Крыму было объявлено по причине возможных ливней с грозами, сообщили недавно в гидрометцентре республики.
"Штормовое предупреждение по Крыму на 6-7 июля. В течение дня и до окончания суток 6 июля, а также 7 июля в Крыму прогнозируются сильные ливни, грозы, местами крупный град, шквал 20-25 м/с", – отмечается в сообщении.
Синоптики пообещали, что погода в регионе восстановится к четвергу, 8 июля.
Также недавно мэр Ялты Янина Павленко назвала темпы восстановления города после разгула стихии «настоящим чудом».
Общество,Янина Павленко,Роспотребнадзор,РИА Новости,Республика Крым,
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