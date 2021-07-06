"Только не AstraZeneca!": В Сети выступили в защиту «Спутника V»

«Только не AstraZeneca! В США от нее полностью отказались, в Европе тоже многие отказываются, а в Канаде даже те, кому ввели 1 дозу AZ предлагают 2 дозу Файзером». – написала Татьяна Тишкина.
«Мда..... будут изучать неизвестно сколько времени...... и не факт, что одобрят.....цену поставят , как от космического корабля.....», - высказал свое мнение Андрей Варфаломеев.
«Для тех кто "не верит" во что бы то ни было российское. Вакцинироваться-то по любому надо. Мне знаете ли не жалко, если какого-нибудь гламурного инстаграмщика "пфайзером" вакцинируют. От меня не убудет, я уже "Спутником" привился», - написал пользователь под ником Жан-Жак в ГУЛАГ.