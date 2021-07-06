"Только не AstraZeneca!": В Сети выступили в защиту «Спутника V»

Он уточнил, что российская компания «Петровакс» начнет выпуск китайского препарата от компании CanSino Biologics. Минздрав уже разрешил проводить клинические испытания.

При этом многих читателей «Рамблера» эта новость не обрадовала – они негативно высказались по этому поводу.