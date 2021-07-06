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"Только не AstraZeneca!": В Сети выступили в защиту «Спутника V»

Анна Безрукова
19 минут назад
Вакцины зарубежного производства от коронавируса могут появиться в России в предстоящие два-три месяца. Об этом рассказал член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в интервью радиостанции «Говорит Москва», сообщает «Рамблер».
"Только не AstraZeneca!": В Сети выступили в защиту «Спутника V»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Чиновник отметил, что документация на регистрацию препаратов уже подана. Помимо этого, Россия тоже работает над признанием своей вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории Евросоюза.
Также накануне появилась информация, что Минздрав разрешил испытывать зарубежную вакцину от COVID-19 на жителях России. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Он уточнил, что российская компания «Петровакс» начнет выпуск китайского препарата от компании CanSino Biologics. Минздрав уже разрешил проводить клинические испытания.
При этом многих читателей «Рамблера» эта новость не обрадовала – они негативно высказались по этому поводу.
«Только не AstraZeneca! В США от нее полностью отказались, в Европе тоже многие отказываются, а в Канаде даже те, кому ввели 1 дозу AZ предлагают 2 дозу Файзером». – написала Татьяна Тишкина.
«Мда..... будут изучать неизвестно сколько времени...... и не факт, что одобрят.....цену поставят , как от космического корабля.....», - высказал свое мнение Андрей Варфаломеев.
«Для тех кто "не верит" во что бы то ни было российское. Вакцинироваться-то по любому надо. Мне знаете ли не жалко, если какого-нибудь гламурного инстаграмщика "пфайзером" вакцинируют. От меня не убудет, я уже "Спутником" привился», - написал пользователь под ником Жан-Жак в ГУЛАГ.
Общество,Алексей Куринный,Минздрав РФ,Российский фонд прямых инвестиций,Госдума,ЕС,Радиостанция "Говорит Москва",Россия,
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