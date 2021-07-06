Роспотребнадзор отменил обязательную сдачу ПЦР-теста на коронавирус для возвращающихся в Россию из-за границы россиян, которые прошли полный курс вакцинации в течение последнего года или переболели COVID-19 в течение полугода.

"При наличии вакцинации против СОVID-19 в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в последние шесть месяцев заболевании COVID-19 проведение лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР < > не требуется", - говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ, опубликованного во вторник на официальном портале правовой информации.

Видео дня

Кроме того, Роспотребнадзор отменил двукратное ПЦР-тестирование на коронавирус для россиян, приезжающих в Россию из-за границы, теперь им нужно будет сдать только один тест в течение трех дней с момента прибытия.

"В течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации пройти однократное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР. До получения результатов лабораторного исследования на СOVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания)", - говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ.

Обязательную вакцинацию ввели уже в 28 регионах России, а также в Москве Санкт-Петербурге . Пройти ее должны сотрудники, которые заняты в определенных сферах деятельности и входят в группы повышенного риска, в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, утвержденным приказом Минздрава

Организации РФ должны вакцинировать сотрудников медицинских, образовательных организаций, социального обслуживания и многофункциональных центров; сотрудников организаций транспорта и энергетики; сотрудников правоохранительных органов , государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу; сотрудников, которые работают вахтовым методом; сотрудников организаций сферы услуг; государственных гражданских и муниципальных служащих. Это следует из приказа Минздрава РФ.

Московская область

Кемеровская область

Ленинградская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская область

Сахалинская область

Смоленская область

Тверская область

Тульская область

Тамбовская область

Брянская область

Бурятия

Магаданская область

Республика Алтай

Республика Хакасия

Курская область

Калининградская область

Ярославская область

Краснодарский край

Забайкальский край

Москва

Санкт-Петербург

Омская область

Республика Коми

Хабаровский край

Ростовская область

Амурская область Обязательную вакцинацию ввели в таких субъектах РФ, как:

Первым регионом России, который ввел QR-коды для входа в общественные заведения, стала Московская область. С 28 июня мэр Москвы Сергей Собянин ограничил посещение кафе и ресторанов. Теперь туда разрешено пропускать только тех, кто сделал прививку, переболел коронавирусной инфекцией или имеет отрицательный тест на наличие вируса. Чтобы подтвердить свой статус, на входе в заведение необходимо предъявить соответствующий QR-код, пишет «Царьград». В Якутии последовали этой же схеме. Теперь входить в административные здания региона можно будет только по QR-кодам.

Минтранс России направил авиакомпаниям письмо с требованием обеспечить на своих онлайн-площадках по продаже билетов возможность авторизовываться пассажирам по сертификату о вакцинации против COVID-19. Об этом пишет РБК.

По данным департамента госполитики в области гражданской авиации министерства, сведения о вакцинации авиапассажиров должны быть взяты с портала госуслуг. Поручение о верификации пассажиров по сертификату о прививке дала вице-премьер Татьяна Голикова

Также в Минцифры сообщили, что такое правило может быть распространено на все виды транспорта.

Источник издания в Минтрансе подтвердил подлинность этой информации. Другой источник в крупной российской авиакомпании сообщил, что вопрос использования сертификата о вакцинации при покупке билета действительно обсуждается. Были проведены совещания на площадке Минтранса и Минцифры, однако окончательного решения пока не принято.

Ранее страны Евросоюза договорились об ослаблении ограничений на путешествия внутри блока: европейцам, получившим прививку, разрешат путешествовать свободно по тем частям ЕС, где безопасно находиться. Для передвижения европейцам потребуются документы, которые подтверждают, что они получили прививку или переболели и имеют достаточное количество антител к вирусу.

Несколько десятков застрявших на Кубе российских туристов сдали повторные ПЦР-тесты на коронавирус и получили отрицательные результаты. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что к утру 6 июля россияне, которые ранее были закрыты на карантин по прилете на Кубу, повторно сдали ПЦР-тесты — у большинства туристов анализы оказались отрицательными. Путешественников освободили из-под карантина, теперь они планируют продолжить отдых на острове.

5 июля сообщалось, что российских туристов на Кубе массово изолировали из-за положительных анализов на COVID-19. Позднее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что со 106 россиян был снят режим самоизоляции из-за отрицательных тестов.

Сами туристы рассказывали о жестких условиях содержания и грубом отношении к ним со стороны кубинских врачей. Они также записали видеообращение и охарактеризовали ситуацию фразой «такого просто не может быть». Туристы прибыли в республику 30 июня рейсом авиакомпании Pegas Fly. После получения результатов анализов их поместили в отдельные корпуса на карантин.

Власти Германии смягчили эпидемиологические правила въезда для прибывающих из ряда стран, в том числе из России, Великобритании и Португалии. Об этом говорится в сообщении на сайте Института Роберта Коха

С 7 июля Россия, Великобритания, Индия, Непал и Португалия будут внесены в список стран «с повышенной вероятностью заражения коронaвирусом». В связи с этим для тех, кто привился вакциной, одобренной Европейским агентством лекарственных средств (ЕМA), более не потребуется уходить на карантин, говорится в заявлении.

Въезжающим с отрицательным тестом на COVID-19 россиянам придётся прoбыть на карантине 10 дней, однако в случае если второй тест будет также отрицательным, срок пребывания на карантине может быть сокращён до пяти дней.

Ранее Россия относилась к территориям с распространением опасных мутаций коронaвируса. Для таких регионов в Германии действуют более жёсткие эпидемиологические правила, в чaстности власти страны требуют от приехавших оттуда изолироваться на 14 дней.