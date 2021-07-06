Роспотребнадзор отменил
обязательную сдачу ПЦР-теста на коронавирус для возвращающихся в Россию
из-за границы россиян, которые прошли полный курс вакцинации в течение последнего года или переболели COVID-19 в течение полугода.
"При наличии вакцинации против СОVID-19 в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в последние шесть месяцев заболевании COVID-19 проведение лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР < > не требуется", - говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ, опубликованного во вторник на официальном портале правовой информации.
Кроме того, Роспотребнадзор отменил двукратное ПЦР-тестирование на коронавирус для россиян, приезжающих в Россию из-за границы, теперь им нужно будет сдать только один тест в течение трех дней с момента прибытия.
"В течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации пройти однократное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР. До получения результатов лабораторного исследования на СOVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания)", - говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ.
Обязательную вакцинацию ввели уже в 28 регионах России, а также в Москве
и Санкт-Петербурге
. Пройти ее должны сотрудники, которые заняты в определенных сферах деятельности и входят в группы повышенного риска, в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, утвержденным приказом Минздрава
.
Организации РФ должны вакцинировать сотрудников медицинских, образовательных организаций, социального обслуживания и многофункциональных центров; сотрудников организаций транспорта и энергетики; сотрудников правоохранительных органов
, государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу; сотрудников, которые работают вахтовым методом; сотрудников организаций сферы услуг; государственных гражданских и муниципальных служащих. Это следует из приказа Минздрава РФ.
Обязательную вакцинацию ввели в таких субъектах РФ, как:
- Московская область
- Кемеровская область
- Ленинградская область
- Мурманская область
- Ненецкий АО
- Нижегородская область
- Сахалинская область
- Смоленская область
- Тверская область
- Тульская область
- Тамбовская область
- Брянская область
- Бурятия
- Магаданская область
- Республика Алтай
- Республика Хакасия
- Курская область
- Калининградская область
- Ярославская область
- Краснодарский край
- Забайкальский край
- Москва
- Санкт-Петербург
- Омская область
- Республика Коми
- Хабаровский край
- Ростовская область
- Амурская область
Первым регионом России, который ввел QR-коды для входа в общественные заведения, стала Московская область. С 28 июня мэр Москвы Сергей Собянин
ограничил посещение кафе и ресторанов. Теперь туда разрешено пропускать только тех, кто сделал прививку, переболел коронавирусной инфекцией или имеет отрицательный тест на наличие вируса. Чтобы подтвердить свой статус, на входе в заведение необходимо предъявить соответствующий QR-код, пишет «Царьград». В Якутии последовали этой же схеме. Теперь входить в административные здания региона можно будет только по QR-кодам.
Минтранс
России направил авиакомпаниям письмо с требованием обеспечить на своих онлайн-площадках по продаже билетов возможность авторизовываться пассажирам по сертификату о вакцинации против COVID-19. Об этом пишет РБК.
По данным департамента госполитики в области гражданской авиации министерства, сведения о вакцинации авиапассажиров должны быть взяты с портала госуслуг. Поручение о верификации пассажиров по сертификату о прививке дала вице-премьер Татьяна Голикова
.
Также в Минцифры сообщили, что такое правило может быть распространено на все виды транспорта.
Источник издания в Минтрансе подтвердил подлинность этой информации. Другой источник в крупной российской авиакомпании сообщил, что вопрос использования сертификата о вакцинации при покупке билета действительно обсуждается. Были проведены совещания на площадке Минтранса и Минцифры, однако окончательного решения пока не принято.
Ранее страны Евросоюза
договорились об ослаблении ограничений на путешествия внутри блока: европейцам, получившим прививку, разрешат путешествовать свободно по тем частям ЕС, где безопасно находиться. Для передвижения европейцам потребуются документы, которые подтверждают, что они получили прививку или переболели и имеют достаточное количество антител к вирусу.
Несколько десятков застрявших на Кубе российских туристов сдали повторные ПЦР-тесты на коронавирус и получили отрицательные результаты. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что к утру 6 июля россияне, которые ранее были закрыты на карантин по прилете на Кубу, повторно сдали ПЦР-тесты — у большинства туристов анализы оказались отрицательными. Путешественников освободили из-под карантина, теперь они планируют продолжить отдых на острове.
5 июля сообщалось, что российских туристов на Кубе массово изолировали из-за положительных анализов на COVID-19. Позднее глава Ростуризма Зарина Догузова
сообщила, что со 106 россиян был снят режим самоизоляции из-за отрицательных тестов.
Сами туристы рассказывали о жестких условиях содержания и грубом отношении к ним со стороны кубинских врачей. Они также записали видеообращение и охарактеризовали ситуацию фразой «такого просто не может быть». Туристы прибыли в республику 30 июня рейсом авиакомпании Pegas Fly. После получения результатов анализов их поместили в отдельные корпуса на карантин.
Власти Германии смягчили эпидемиологические правила въезда для прибывающих из ряда стран, в том числе из России, Великобритании и Португалии. Об этом говорится в сообщении на сайте Института Роберта Коха
.
С 7 июля Россия, Великобритания, Индия, Непал и Португалия будут внесены в список стран «с повышенной вероятностью заражения коронaвирусом». В связи с этим для тех, кто привился вакциной, одобренной Европейским агентством лекарственных средств (ЕМA), более не потребуется уходить на карантин, говорится в заявлении.
Въезжающим с отрицательным тестом на COVID-19 россиянам придётся прoбыть на карантине 10 дней, однако в случае если второй тест будет также отрицательным, срок пребывания на карантине может быть сокращён до пяти дней.
Ранее Россия относилась к территориям с распространением опасных мутаций коронaвируса. Для таких регионов в Германии действуют более жёсткие эпидемиологические правила, в чaстности власти страны требуют от приехавших оттуда изолироваться на 14 дней.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
принял решение смягчить требования, введённые в регионе для борьбы с коронавирусом. Теперь при заселении в гостиницы результаты ПЦР-тестов не будут требовать у детей в возрасте до 14 лет.