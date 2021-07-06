"Выплыть сил не хватило": Известный генетик Балановский погиб, спасая детей

Известный российский генетик, заведующий лабораторией геномной географии Института общей генетики Российской академии наукОлег Балановский погиб, спасая из реки детей. Об этом сообщила в Facebook его коллега, завлабораторией анализа генома Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН Светлана Боринская.
Фото: kpfu.rukpfu.ru
«Беда. Вчера погиб Олег Балановский. Во время купания на реке спас детей, но самому выплыть сил уже не хватило. Все коллеги в шоке, — сообщила коллега. — Соболезнования семье, друзьям и близким Олега. Талантливый, яркий ученый. Огромная потеря».
Трагедия произошла в Макарьевском районе Костромской области на реке Нея, куда ученый приехал на отдых с детьми. Популяризатор науки, Олег Балановский был автором множества научных статей о генетических особенностях разных народов, в том числе живущих в России, активно боролся с проявлениями лженауки. Генетик не раз рассказывал «Газете.Ru» о своих исследованиях.