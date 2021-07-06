"Выплыть сил не хватило": Известный генетик Балановский погиб, спасая детей

Трагедия произошла в Макарьевском районе Костромской области на реке Нея, куда ученый приехал на отдых с детьми. Популяризатор науки, Олег Балановский был автором множества научных статей о генетических особенностях разных народов, в том числе живущих в России, активно боролся с проявлениями лженауки. Генетик не раз рассказывал «Газете.Ru» о своих исследованиях.