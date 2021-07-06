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Известный генетик Балановский погиб, спасая детей

Газета.Ru
21 минуту назад
Известный российский генетик, заведующий лабораторией геномной географии Института общей генетики Российской академии наук Олег Балановский погиб, спасая из реки детей. Об этом сообщила в Facebook его коллега, завлабораторией анализа генома Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН Светлана Боринская.
"Выплыть сил не хватило": Известный генетик Балановский погиб, спасая детей
Фото: kpfu.rukpfu.ru
«Беда. Вчера погиб Олег Балановский. Во время купания на реке спас детей, но самому выплыть сил уже не хватило. Все коллеги в шоке, — сообщила коллега. — Соболезнования семье, друзьям и близким Олега. Талантливый, яркий ученый. Огромная потеря».
Трагедия произошла в Макарьевском районе Костромской области на реке Нея, куда ученый приехал на отдых с детьми. Популяризатор науки, Олег Балановский был автором множества научных статей о генетических особенностях разных народов, в том числе живущих в России, активно боролся с проявлениями лженауки. Генетик не раз рассказывал «Газете.Ru» о своих исследованиях.
Общество,Олег Балановский,РАН,Газета.Ru,
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