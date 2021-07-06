Алексей Гореславский возглавил правление РОЦИТ

Главой Правления Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) стал генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский
. На пост директора РОЦИТа назначили заместителя руководителя «Диалога» Рустама Сагдатулина. Это решение приняли сегодня, 6 июля в ходе внеочередного общего собрания центра.
На собрании РОЦИТа был также обновили состав его правления, отмечается в пресс-релизе центра.
Как подчеркнул Рустам Сагдатулин, в текущем году РОЦИТ, заручившись поддержкой лидеров индустрии, вошедших в правление, по максимуму намерен масштабировать свою деятельность. При этом будет учтен накопленный за четверть века опыт, уточнил он.
«Задачи и даже миссия РОЦИТа подвергаются трансформации на фоне все большего внедрения интернета в жизнь каждого гражданина, государства и общества в целом, – отметил Сагдатулин.
Также он добавил, что в ближайшем будущем центр планирует акцентировать внимание на тех проблемах интернета, которые сегодня больше всего волнуют людей.
В качестве важнейших направлений работы РОЦИТ выбрал кибербезопасность, безопасность в интернете, защиту прав пользователей в цифровой среде, причем по всем направлениям – не только от злоумышленников, но и от незаконных действий социальных сетей и других площадок.
Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) является одной из старейших общественных организаций Рунета, образованной в 1996 году. Ее главная цель - формирование дружественной интернет-среды и распространение интернет-технологий. В настоящее время РОЦИТ объединяет активных пользователей интернета в России, защищает их интересы, а также разрабатывает платформу для взаимодействия пользователей, компаний, представителей власти и решения насущных проблем, имеющих отношение к IT-отрасли.