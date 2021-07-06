В 2021 году ЕГЭ на 400 баллов сдал один человек

«Данные о результатах ЕГЭ -2021: 409 – 200-балльников, 16 – 300-балльников, 1 – 400-балльник», - сообщается в презентации.
Единый государственный экзамен на 400 баллов, по словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, получила выпускница из Ростовской области Алика Осадчая. Она сдавала русский и английский языки, обществознание и литературу.
Ранее министр просвещения России Сергей Кравцоврассказал о планах заменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ). При этом он отметил, что министерство готово рассмотреть альтернативные механизмы оценки знаний школьников.