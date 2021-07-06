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В 2021 году ЕГЭ на 400 баллов сдал один человек

ТК «Звезда»
52 минуты назад
Единый государственный экзамен на 400 баллов в 2021 году сдала одна выпускница, на 300 баллов – 16 участников экзамена. Это следует из презентации Рособрнадзора.
В 2021 году ЕГЭ на 400 баллов сдал один человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Данные о результатах ЕГЭ -2021: 409 – 200-балльников, 16 – 300-балльников, 1 – 400-балльник», - сообщается в презентации.
Единый государственный экзамен на 400 баллов, по словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, получила выпускница из Ростовской области Алика Осадчая. Она сдавала русский и английский языки, обществознание и литературу.
Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал о планах заменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ). При этом он отметил, что министерство готово рассмотреть альтернативные механизмы оценки знаний школьников.
Общество,Сергей Кравцов,Рособрнадзор,
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