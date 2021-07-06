"Будут продаваться": В России появятся иностранные вакцины

Несколько иностранных производителей подал документы на регистрацию своей вакцины на территории России . Об этом сообщил во вторник журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Да, есть подавшие заявления. Они проходят экспертизу. Соответственно, как будет решение, будут продаваться", - сказал глава Минздрава.

Иностранные вакцины от COVID-19 могут появиться в России в ближайшие два-три месяца. Об этом заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, документы на регистрацию препаратов уже поданы. Кроме того, Россия тоже работает над признанием своей вакцины от коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе

«Взаимное признание вакцин — это дело ближайшего будущего. (...) С точки зрения технической — это вопрос двух месяцев, а на практике — здесь накладывается политика, здесь сказать не могу», — рассказал Куринный.

Ранее стало известно, что количество вакцинных туристов в России к концу года может достигнуть как минимум несколько десятков тысяч человек. По словам эксперта, иностранцы уже выражали желание приехать в рамках прививочных туров.

Минздрав разрешил испытать иностранную вакцину от COVID-19 на жителях России. Как указал глава Минпромторга Денис Мантуров , российская компания «Петровакс» запустит производство китайского препарата компании CanSino Biologics. Если испытания пройдут успешно, Минздрав решит, допускать ли эту вакцину к применению и в каком виде.

Минздрав разрешил испытать иностранную вакцину от COVID-19 на жителях России. Об этом в понедельник, 5 июля, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

По его словам, российская компания «Петровакс» запустит производство китайского препарата компании CanSino Biologics. Минздрав выдал разрешение на проведение клинических испытаний, передает ТАСС.

«Если такие испытания пройдут успешно, решение за Минздравом — допускать или не допускать вакцину к применению и в каком виде», — уточнил глава Минпромторга.

Он также отметил, что российская фармацевтическая компания «Р-Фарм» может начать испытания вакцины AstraZeneca, но пока речь идет только об экспортных поставках, а не о выпуске для внутреннего потребления. Программа на первом этапе предполагает выпуск зарубежной вакцины на мощностях в России с перспективой реализации на рынках других стран, указал Мантуров.

Ранее в Москве начались клинические исследования вакцины против коронавируса «Спутник V» для подростков 12-17 лет. По словам заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, они пройдут на базе двух детских поликлиник совместно с Центром имени Гамалеи.

Какие вакцины используют в Европе

В странах Евросоюза сейчас используются вакцины AstraZeneca, Pfizer , Moderna и Johnson&Johnson , которые были зарегистрированы Европейским агентством по лекарственным средствам.

Весной этого года правительство Венгрии, единственной страны в ЕС, использующей для вакцинации населения препарат российского производства «Спутник V», опубликовало данные о безопасности и эффективности всех вышеперечисленных вакцин, в том числе российской. По их данным, «Спутник V» показал лучшие результаты.

Что известно о российских вакцинах

«Спутник V» — комбинированная векторная вакцина. Она состоит из двух доз, в составе которых находятся неспособные к размножению аденовирусы-векторы, которые доставляют в организм ген коронавирусного S-белка. После прививки клетки организма начинают производить этот белок, а иммунная система реагирует на него. Антитела к этому белку (точнее, к его рецептор-связывающему домену) считаются нейтрализующими, то есть препятствующими заражению.

«Эпиваккорона» — пептидная вакцина. В отличие от «Спутника V» она не несет в себе биологического агента и состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков (пептидов), через которые иммунная система обучается и в дальнейшем распознает и нейтрализует вирус.

«Ковивак» — это так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется коронавирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Она формирует комплексный иммунный ответ на все белки коронавируса, а не только на S-белок или его компоненты.

«Спутник Лайт» — это векторный препарат на основе аденовируса человека, который используется для транспортировки генетической информации коронавируса SARS-CoV-2. Вакцина является первым компонентом «Спутника V» и не требует введения второй дозы.

Гости Краснодарского края, привитые иностранной вакциной от коронавируса, должны предоставить сертификат на английском языке с переводом на русский. Правила приема отдыхающих разъяснили в Роспотребнадзоре , сообщает РИА Новости.

«На сегодняшний день не существует каких-либо запретов на использование иностранных вакцин от коронавируса. Поэтому граждане, привившиеся такими вакцинами, вправе при поселении в гостиницу предоставить соответствующий документ, подтверждающий вакцинацию и его официальный перевод», — сообщили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре при этом отметили, что в настоящий момент нет четкой нормативной базы по документации, подтверждающей вакцинацию иностранными препаратами.

«Но можно определенно сказать, что вакцинированным иностранными вакцинами посещать курорты Кубани можно», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что курорты Краснодарского края заявили о готовности принимать туристов, привитых иностранной вакциной. Регион стал первым в России, разрешившим въезд гражданам, которые имеют сертификат о вакцинации иностранным препаратом.

В России установлен новый рекорд суточной смертности из-за COVID-19 — 737 человек, смертность резко выросла почти на 13 процентов. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба во вторник, 6 июля.

В стране впервые умерли более 700 пациентов с коронавирусом за сутки. Предыдущий антирекорд была поставлен 1 июля: умерли 672 пациента.

Всего с начала пандемии после заражения коронавирусом скончались 139 316 человек.

За последние сутки в 85 регионах выявлено 23 378 новых случаев коронавируса. По суточному приросту коронавируса лидируют Москва (5498) Московская область (2536), Санкт-Петербург (1869), Нижегородская (454) и Воронежская область (370).