Тела девяти погибших нашли на месте крушения Ан-26 на Камчатке

Спасатели обнаружили тела девяти погибших при крушении пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах. "В ходе поисковых работ на данный момент обнаружены тела девяти погибших", — сказал источник. Ранее сообщалось, что спасатели начали извлекать тела погибших из воды. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов
заявил, что семьям погибших в авиакатастрофе с Ан-26 выплатят по 500 тыс. рублей из краевого бюджета. 6 июля на Камчатке разбился пассажирский самолет Ан-26, на борту которого находились 28 человек. Рейс следовал из Петропавловска-Камчатского в аэропорт поселения Палана и пропал с радаров менее чем за 10 минут до прибытия, потерпев крушение при снижении для посадки. Основную часть разбившегося самолета обнаружили в море. По предварительным данным, выживших нет. Минобороны
направило самолет Тихоокеанского флота в район поиска Ан-26 на Камчатке. На место крушения Ан-26 на Камчатке вылетают министр транспорта России Виталий Савельев
и глава Росавиации Александр Нерадько
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