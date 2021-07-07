Московские музеи начали переходить на бесковидный режим

Некоторые московские музеи перешли на бесковидный режим — попасть туда можно будет только при наличии QR-кода о вакцинации от коронавируса либо перенесённой болезни. Ещё один вариант — допуск по отрицательному ПЦР-тесту. Ранее без QR-кодов перестали пускать в бары и рестораны Москвы
. Владельцы объектов общепита предупредили, что в результате таких мер может закрыться больше заведений, чем из-за локдауна. Бесковидный режим ввели музей-заповедник «Царицыно» , музей-усадьба Кусково и Музей космонавтики . Новые правила начали действовать уже с 7 июля. Билеты в эти учреждения культуры можно купить только онлайн. В государственном музее им. А. С. Пушкина рассказали «Интерфаксу», что не планируют вводить систему QR-кодов. Без подтверждения вакцинации также можно попасть в усадьбу Коломенское и в Московский музей современного искусства (ММОМА). C 28 июня бесковидный режим на неопределённое время ввели в столичных барах и ресторанах. Создание в ресторанах «свободных от COVID-19 зон» потребовалось из-за вспышки коронавируса, побудившей власти столицы
с середины июня начать кампанию по массовой вакцинации. Пускать в объекты общепита будут только по специальному QR-коду. Владельцы кафе и ресторанов заявили , что система QR-кодов в заведениях общественного питания в Москве может привести к закрытию большего числа заведений, чем во время локдауна в 2020 году. Представители общепита говорят о падении трафика и прибыли на 50–90% и сравнивают опустевшие залы с временами локдауна. Впрочем, по мнению столичных властей, выручка кафе и ресторанов в первые дни работы по новым правилам сократилась всего на 15–20%. Фото: Никеричев Андрей/Агентство «Москва» Откроем важный секрет: всё самое интересное — в нашем телеграме .