В России новый рекорд по суточной смертности от COVID-19

России установлен очередной рекорд по суточной смертности от новой коронавирусной инфекции: 737 человек (максимальное значение за всю пандемию). Об этом 6 июля сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Фото: ТАСС ТАСС

Наибольшее число умерших в Москве — 114, Санкт-Петербурге — 99, Иркутской области — 33.

Сегодня число заразившихся составляет 23 378 в 85 регионах. Из них 12,1% пациентов не имели клинических проявлений болезни.

Число инфицированных в Москве 5 498, в Санкт-Петербурге — 1 869 человек.

Выздоровели за сутки 18 411 человек.