В России новый рекорд по суточной смертности от COVID-19

В России
установлен очередной рекорд по суточной смертности от новой коронавирусной инфекции: 737 человек (максимальное значение за всю пандемию). Об этом 6 июля сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Наибольшее число умерших в Москве — 114, Санкт-Петербурге — 99, Иркутской области — 33.
Сегодня число заразившихся составляет 23 378 в 85 регионах. Из них 12,1% пациентов не имели клинических проявлений болезни.
Число инфицированных в Москве 5 498, в Санкт-Петербурге — 1 869 человек.
Выздоровели за сутки 18 411 человек.
Московская (2 536), Нижегородская (454) и Воронежская (370) области — в тройке лидеров по числу заражений.