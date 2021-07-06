Пока вы в маске: Новым штаммом коронавируса заразятся все россияне

Застрявшие на Кубе туристы дали совет решившим лететь на отдых россиянам

Соцсети

Туристы, застрявшие на Кубе из-за положительных ПЦР-тестов на коронавирус, дали совет решившим лететь на отдых россиянам. Некоторые из изолированных россиян порекомендовали соотечественникам избегать отдыха на острове. Одна из туристок призвала людей не верить в то, "что на территории другой страны вам кто-то поможет кроме тех, кто в такой же ситуации".

ВОЗ сообщила о стабилизации заболеваемости COVID-19 в мире

За последние две недели заболеваемость коронавирусом в мире «стабилизировалась на очень высоком уровне». Об этом сообщил в Twitter-трансляции директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по ЧС Майкл Райан. За минувшую неделю в мире было зарегистрировано около 2,6 млн случаев заражения коронавирусом и порядка 54 тысяч смертей.

Эксперт рассказал, что будет с коронавирусом через два года

Коронавирусной инфекции для адаптации, позволяющей ей сравниться по степени заражения с вирусом гриппа, понадобится около двух-трёх лет. Такое предположение высказал главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», педиатр, вирусолог Евгений Тимаков в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

Вирусолог: новым штаммом коронавируса заразятся все россияне

Штаммом коронавируса «Дельта плюс» с большой долей вероятности заразятся все россияне. Так считает главный врач медцентра «Лидер-медицина», педиатр, вирусолог Евгений Тимаков. Специалист отметил, что новый штамм очень сильно контагиозный, он меняет свой индекс репродукции и становится похожим на грипп.

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